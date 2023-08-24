報名倒數！2024科隆五金展 全球最重要五金盛事

全球最大五金及手工具專業展「2024科隆五金展」（Eisenwarenmesse–International Hardware Fair），將於明（2024）年3月3日至6日再次於德國科隆盛大舉行。本屆預計使用6個展覽館，展出面積達16萬5,000平方公尺。來自德國以及全球45個國家的重要企業，均已確認參展，顯現出業界對這兩年一度的盛會高度重視。

為協助我國五金手工具業者在國際舞台上曝光、拓展海外市場，經濟部國際貿易局委託外貿協會籌組參展團，目前臺灣參展商計有310家報名，其中，貿協臺灣館目前計61家我商，使用837平方公尺攤位。展出項目涵蓋手工具、汽修工具、扣件、花園工具、建築五金、工業安全、運動安全用品及交通安全用品等。

科隆五金展為業界公認最具指標性之五金展，已有包含德國老牌手工具商Hazet、德國鉗子大廠Knipex、國際知名工具商Apex、全球市佔率最高工具品牌Stanley等國際大廠報名參展。該展展覽主任Matthias Becker亦表示，高度的參展需求，證明「科隆五金展」在五金領域有著重要地位。

2024年科隆五金展外貿協會臺灣館目前所剩攤位不多，歡迎有興趣的業者，盡快把握難得的機會，盡快報名。透過本活動展示最新產品、服務和技術，同時與潛在客戶建立連結，與已合作的商業夥伴加強關係，並與同業面對面交流以汲取市場情報。活動詳細資訊請逕至報名網頁（https://events.taiwantrade.com/page/EBS/IHF2024）查詢。