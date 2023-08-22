諾貝爾獎提名者高徒賴聰敏 打造精準溝通力

賴聰敏博士多年來，推廣「精準溝通」理論，幫助很多人走出溝通困境，同時，她也服務法院系統，幫助大量家庭走出困境。由於擁有數十年紥實的理論基石、實戰經驗、教學案例，因此透過《精準溝通力》一書，生動細緻地向讀者解剖了日常生活中大家面臨的溝通問題，這些問題常常影響兩性關係、職場關係，或影響家庭關係、親子關子……最終影響我們整個人生和生命的幸福指數！

賴聰敏，因為原生家庭的關係，從小就沉默寡言，不善言辭，不懂溝通。但她從來不逃避問題，任何事情她都有打破沙鍋問到底的精神，為了突破自己在人際溝通方面的障礙，她在過去的幾十年裡都在致力於尋找科學的方法，為此她遠渡重洋，拜師學習，其中特別感念恩師，諾貝爾和平獎提名得主托馬斯·戈登博士。

賴聰敏表示，是學習讓她成功蛻變，實踐讓她更加堅定！回臺後，她致力於將人際高效能溝通的科學方法帶給身邊的人，不僅自己培養出了優秀的子女，還幫助很多人改善了人際關係，重獲新生。學校、法院、政府單位更是頻繁邀請她去授課，她的教學成果，媒體也是爭相報導。

生活中我們每天都面對各種社會關係，很多時候這些關係我們都沒有處理得當，最後會給我們的工作和生活帶來很多問題。比如書中提到的親子關係，在親子關係中父母往往總是給錯「愛」！而在《精準溝通力》中，賴聰敏指出：鳥兒就該自由飛往它的山，魚兒就該自由遊向它的海洋，雄鷹就該自由飛往它的天空……就像每個孩子都該擁有他獨立自由，充滿愛的空間！

父母的確是神聖的角色，但不能擔任孩子一生的「導演」，因為大多數父母，在孕育一個新生命之前，都一無所知，沒有學習如何當父母，也沒有接受訓練如何做好親子的溝通教育！

伴隨著孩子的出生，教育的挑戰也隨之而來。父母抱怨孩子不聽話，孩子埋怨父母不瞭解自己的真實內心，父母很用心嘗試了各種辦法，但還是收效甚微，親子之間的問題也從未間斷，於是打罵教育，就成了大多數父母的習慣。

每天跟孩子對抗，每天讓孩子根據命令做事，每天讓孩子沒有發聲的機會，最後孩子越來越叛逆，有時候甚至還會故意做一些「壞事」，來激怒自己的父母，相愛相殺！

面對各種複雜的社會關係，如何從「對抗」走向「對話」，讓聽眾產生共鳴呢？在《精準溝通力》裡都有答案！

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