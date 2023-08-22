優雅與奢華齊備的王者風範 瑪嘉斯帝高爾夫全新SUBLIME本月登台

以頂級奢華感與日本精湛工藝表現為品牌核心精神的MAJESTY瑪嘉斯帝高爾夫，於今年稍早在首爾江南區新世界百貨的「The Stage」展出2023全新「SUBLIME」，華麗視覺設計和先進技術的完美融合再度驚艷世界。

全新「SUBLIME」外型來自雄偉的皇家歌劇院建築啟發，冠蓋處勇猛、優雅雄獅圖騰賦予尊榮王者氣勢，在在突顯使用者的不凡威望與品味；MAJESTY的經典黃金耀眼色系和全鈦合金桿頭主體實現高反彈性能和更寬廣的甜蜜點區域，同時配備品牌史上首次採用超高彈性90t碳纖維桿身，帶來壓倒性擊球距離與華麗視覺美學的超然體驗。

這次的「SUBLIME」系列提供完整男用 (SR及R) 及女用 (L) 規格，包括開球木桿、球道木桿、混血桿和鐵桿；有別於50周年特別版，最新科技進化帶來全鈦合金桿頭，採用超薄鈦8.5-1-1材料降低桿頭重量，將開球木桿重量降低至僅有258克，同時藉由鈦金屬的絕佳延展性能，搭載高反發3D勁量桿面，能夠高效能地將擊球力道完整轉化為衝擊能量，桿頭上精巧設計的彈道穩定器提升MOI表現，打造出MAJESTY史上最寬廣的甜蜜點區域，每時每刻表現最佳擊球體驗。



全新SUBLIME一號木桿。圖／業者提供

球道木桿與混血桿同樣配備了3D勁量桿面，在桿底放置最高分別達77克和23克的高比重鎢鋼，實現極低擊球重心，啟動高發射角度和低後旋的理想軌跡，同時強化初速表現，並帶來出眾的容錯性能，此外，圓滑桿底設計使得球桿無論在球道上或是困難球位都暢行無阻，實現行雲流水的第二桿擊球。

鐵桿以超越極限的強力反彈結構，實現了優異飛行距離和暢快的擊球手感。桿頭外觀以鍍鉻DLC塗層，賦予表面類鑽石級的硬度，不僅帶來金屬閃耀光澤，同時提高抗磨損性能。長鐵桿 (I5~I7)採用高反彈材質「MAS1C」，實現高初速。短鐵桿(I~PW)採用高強度「Custom 450」搭配桿底的高純度鎢鋼配重，兼顧距離控制與理想後旋。最新科技「減震徽章」以複合材質在桿背建構穩定的支撐力量，提供柔軟的手感反饋，即使是緊湊的擊球行程也能保護雙臂，隨時維持最佳狀態。



全新SUBLIME球道木桿。圖／業者提供

MAJESTY的最新科技進化之一是採用了先進的FFT桿身製程技術，並率先運用於全新「SUBLIME」系列。桿身閃耀外型與金黃耀眼桿頭相互輝映，同時採用X-Link技術，揉合握把處的超高彈性90t碳纖維與頂端處的超高彈性78t碳纖維，再以橫貫全桿身的超高強度、超高彈性樹脂纖維MR70支撐，藉由強大的桿身彎曲彈性與精準回正實現準確、有力的擊球效率。

全新「SUBLIME」是為享受高爾夫，但不滿足於純粹的性能表現，更追求奢華視覺饗宴的收藏家而生，將MAJESTY引以為傲的精湛工藝與科技進化完美融合造詣再提昇，大氣展現當代優雅與奢華的精品球具典範；而球友們最關心的訂價策略方面，台灣瑪嘉斯帝充分反應近期日幣匯率變化，全新「SUBLIME」訂價與2019年款相比調降約10%，且提供台灣限定的保固及會員服務，首批在台上市限量20套，歡迎洽詢瑪嘉斯帝台灣高爾夫全台授權經銷商。全新「SUBLIME」開球木桿分10.5°（男） 11.5°（女），參考售價110,000元；球道木桿W3, W5參考售價63,500元；套裝訂價 W1, FW, HB, 8支裝鐵桿組580,800元。