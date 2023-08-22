LEXUS旗艦移動座艙 ALL NEW LM奢華上市

全新大改Lexus LM於7月18日展開預售後，以2種動力4個等級的設定，即吸引大量顧客下訂，累計訂單已破2,000張，而總代理和泰汽車今天(8/22)正式發表上市，LM 350h 7人座及4人座售價各為429萬及565萬元；LM 500h 6人座及4人座售價則各為459萬及595萬元。

首代LM車型自2020年導入以來，提供旗艦移動新體驗，成為國內豪華MPV市場中首選熱銷車款。全新大改款LM磅礡登場，不僅延續第一代的旗艦移動概念，更透過嶄露自信大器的外觀設計，以及寬闊舒適的後座空間與奢華配備，實現移動座駕的新層峰。大改款LM採品牌全新設計語彙Spindle Body紡錘型立體車身，不僅致敬經典Spindle Grille紡錘式造型，與車身同色的無縫設計，及向上延伸至三眼式LED頭燈及L-signature LED日行燈，勾勒出高貴大器且不失動感的全新樣貌；車側採懸浮式車頂設計，並以流線車身線條，搭配19吋多幅式亮銀鋁圈；尾燈則承襲品牌新世代3D立體貫穿式設計，映照字母排列”L E X U S”車尾銘板，傳遞大器不容忽視的存在感。

LM提供尊榮禮遇與日常實用兼具的豪華座艙.圖／業者提供

內裝亦以奢華質感及視覺開闊感為設計主軸，提供駕駛及乘客尊榮的乘坐體驗，前座部分採用TAZUNA全環繞駕駛座艙，充分體現駕駛導向的設計概念；而後座更採高質感飾板及間接照明之64色LED氣氛燈點綴，演繹優雅舒適的車室氛圍。大改款LM全等級標配12.3吋全數位儀表板、14吋多功能資訊整合系統，以及Mark Levinson Premium Surround音響系統與四區獨立式恆溫空調及智慧型空調管家，打造極舒適放鬆的座艙氛圍。為提供呵護備至的乘坐體驗，亦搭載L-Aniline奢華真皮的舒適尊爵OTTOMAN座椅與迎賓延伸連動車側踏板及後座車窗連動遮陽簾等配備，將悉心款待的精神延續至每個細節。

LEXUS ALL NEW LM優雅奢華外觀。圖／業者提供

其中，四人座車型以尊榮私密隔屏區隔前後車艙，且全新48吋寬螢幕，更提供乘客舒適寬敞的個人空間及視覺饗宴；同步採用L-FINESSE設計概念，以獨立冷藏櫃、專屬無線充電介面、收納式摺疊邊桌、便利傘架及貼心置物空間等，細心兼顧美觀與實用性，使層峰之座盡顯簡潔俐落。本次LM大改款，四人座也搭載紅外線熱感應溫控系統，完美實現客製化概念，讓每位乘客在旅途過程中盡享Lexus新世代尊榮坐乘感受。另六人、七人座車型，搭載14吋吸頂式螢幕，滿足乘客的商務或娛樂等多重用途，並特別於第二排雙座獨立座椅間增加中央走道設計，搭配快速移動之電動滑軌，讓第三排乘客上下車能更加從容便利，充分展現體貼禮遇。

全新大改款LM今天正式磅礡登場，LM 350h 7人座及4人座售價各為429萬及565萬元；LM 500h 6人座及4人座售價則各為459萬及595萬元。圖／業者提供

大改款LM採用GA-K平台開發，導入2種全新Electrified動力系統，展現品牌電動化發展之決心，其中LM 500h採2.4L渦輪油電複合動力系統，最高可輸出371匹綜效馬力，搭配DIRECT4電子式四輪傳動系統，能有效分配前、後輪輸出，並提升車輛循跡穩定性。另，LM 350h採2.5L油電複合動力系統，搭配E-Four電子式四輪傳動系統，亦可輸出250匹綜效馬力。同時，2種動力皆採用雙極鎳氫電池科技，帶來更即時的動力反應及充放電速度，且特別配有LM專屬Rear Comfort行車模式，透過動力系統、驅動系統與煞車系統的完美搭配，讓車輛能維持平穩舒適的動態表現，使 LM層峰客群在移動過程中都能享有舒適愜意的體驗。

LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，全方位守護駕馭安全，為減輕駕駛負擔及守護車室內所有乘客的安全，全新LM升級新世代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，其中強化多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助等；DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統，升級具備RSA速限辨識輔助功能；另LDA、LTA等功能亦同步優化，提供駕駛更直覺的駕馭體驗。除LSS+ 3.0之外，LM全等級標配360度環景影像輔助系統、AP自動停車輔助系統及SEA安全離座輔助系統，大幅降低乘客下車時遭後方來車碰撞之風險。