世界國標舞臺灣大獎賽圓滿閉幕 我選手獲拉丁第六、摩登第五

由台中市政府與中華民國運動舞蹈推廣協會共同主辦，在台中洲際迷你蛋盛大舉行的「2023世界國標舞臺灣大獎賽」19日圓滿閉幕，此次共有超過30多隊來自世界各國的專業舞者同場競技飆舞，我台灣選手陳楊奕與高聖玟在世界職業公開組拉丁榮獲第六名，國標舞明日之星李瑾曄與許妤謙舞技再突破，獲得世界業餘十項錦標賽摩登第五名。

世界職業公開組拉丁第六名陳楊奕與高聖妏。圖／大會提供

亞洲業餘公開組摩登與世界業餘十項錦標賽摩登第五名李瑾曄與許妤謙。圖／大會提供

台中市政府運動局副局長游志祥當天致詞時表示，非常榮幸可以看到國內外的優秀選手能來到台中，在國標舞大獎賽這個舞臺上一起展現對夢想的堅持。

台中市政府運動局副局長游志祥。圖／大會提供

賽後主辦方也特別邀請世界巨星進行壓軸表演舞，燦爛眩目的高超舞技令現場觀眾看得是直呼過癮，而此屆國標舞大獎賽最終在眾人的歡呼聲中完美的畫下句點。

世界職業公開組拉丁冠軍Massimo Arcolin＆Laura Zmajkovicova。圖／大會提供

2023年世界國標舞臺灣大獎賽分為單人組及雙人組，而各組再分為職業、業餘及各年齡級別賽事，最受關注的世界職業公開組摩登由Stas Portanenko＆Nataliia Koliada在眾菁英舞者中脫穎而出，奪下冠軍，世界職業公開組拉丁由來自義大利的Massimo Arcolin＆Laura Zmajkovicova拿下冠軍，在賽後受訪時也特別提到－「這是我們第一次來參加這個賽事，除了感受到主辦方相當用心且專業的準備，整體比賽場地的氛圍也讓人相當享受。我們都很喜歡台中這個城市，對於能來到這邊參與比賽感到非常開心」。

2023世界國標舞臺灣大獎賽公開賽各國好手齊聚台中。圖／大會提供

2023世界國標舞臺灣大獎賽公開賽各國好手齊聚台中。圖／大會提供

在地主選手的部分，李瑾曄與許妤謙面對全場觀眾仍然毫不怯場，以精湛的舞技及自信搏得評審認同，為臺灣拿下了亞洲業餘公開組摩登第五名、世界業餘十項錦標賽摩登第五名。而陳柏澄&黃子盈兩位搭檔已久的組合，也以穩健的表現在國際16歲以下公開組摩登獲得第四名。

而此次代表臺灣挑戰亞洲職業公開組拉丁的陳楊奕與高聖玟，在國內外眾多好手的競爭下仍然突破重圍，闖入決賽並奪得第三名，隨後更在世界職業公開組拉丁奪得第六名。

2023年世界國標舞臺灣大獎賽台中公開賽大會會長（富偉科技集團總裁）蕭文龍（圖中）。圖／大會提供

台中公開賽大會會長蕭文龍比賽當天並表示，此次移師到台中舉辦的世界國標舞臺灣大獎賽，讓參觀民眾一同見證到優秀舞蹈者們在舞台上展現翩翩起舞的風采及散發著美妙的音符與躍動的節奏，此場盛會的成功來自於各位選手的努力與奉獻，所付出的汗水、心血與時間成就了該活動的輝煌，尤其，各位國標舞好手們的傑出表現不僅是個人的成就，也代表了國際舞台上的優秀水平，更感謝各方貴朋賓友的支持與蒞臨，因為大家的大力支持是推動此賽事活動的最大動力，同時，在此次的賽事中，不僅見證了舞蹈的藝術魅力，更見證了來自世界各地舞者的友誼與交流，舞蹈是一種語言，超越了國界與文化，讓彼此更加緊密的連結在一起，願這份友誼在今後的日子裡持久綿長。

蕭文龍並強調，該活動要衷心感謝主辦單位與所有工作人員的辛勤付出，沒有他們的努力、協調與無私奉獻，就不會有這麼精彩的比賽，並讓整個賽事順利進行，讓大家能一同分享這場舞蹈盛宴，更期許，舞台上的光芒能繼續繚繞在未來的日子裡，願每位舞者都能在舞蹈的世界中不斷超越自我、追求卓越，更期盼每位賓客都能繼續關注舞蹈藝術、支持這項美妙的運動，期待不久的將來再度相聚，一同譜寫更加耀眼動人的舞台篇章。