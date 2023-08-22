中秋送禮首選潤燕窩 叢林版系列禮盒打造獨一無二的高級質感

潤燕窩月銷千瓶的「24K極濃白金潤燕盞」，是市售第一瓶「倒不出多餘水份」的即食燕窩，原料嚴選最高等級的特潤一等燕盞，經由職人三道手工挑毛，再以黃金比例原瓶燉煮，極高的濃度被譽為「24K極濃燕窩」，是長期重視養生的人士與孕媽咪的最愛！

經典環保叢林系列禮盒，深受鐵粉青睞

潤燕窩致力於推廣燕窩產業的永續經營，從燕窩的原料挑選，到包裝皆展現出對於環保議題的重視。「叢林環保系列」限定款禮盒包裝，由近期備受矚目的新銳設計師操刀，以台灣保育類動物「臺灣黑熊」、「石虎」、「帝雉」、「梅花鹿」、「歐亞水獺」為主題，透過富含生命力的包裝，推廣環境永續，一推出就深受消費者的喜愛；其設計富含寓意，如「梅花鹿」的鹿與「祿」諧音，象徵富貴，傳遞最誠摯的祝福，與家人一起擁有健康，享受生活美好；精緻的繪圖與設計理念，送禮更能展現別出心裁的誠意！

一推出就深受消費者喜愛的「叢林環保系列」限定款禮盒。圖／業者提供

「貨真價實，就是最好」，力求永續經營

潤燕窩長久以來秉持「貨真價實，就是最好」的核心價值，在燕窩的原料挑選上，下足了功夫，用科學的方式查驗，以燕盞的潔淨度、發倍數、盞型大小，作為燕窩的品質分級，在第一關就為消費者挑選最好的燕窩原料—「特潤一等燕盞」。

嚴選自無污染的印尼、馬來西亞的環保屋燕，經由層層篩選、職人手工半濕挑毛，特潤一等燕盞不但潔淨度高、擁有高達14倍的發倍數，盞型更超過三個指頭寬，圓弧又美觀，是燕窩中的最高等級，燉煮後，聞得到濃郁的蛋清香，每一口都能吃到粗絲的燕窩，口感滑嫩彈潤，堪稱燕窩中的極品。

中秋節好禮送你住五星酒店萬元套房

中秋佳節即將到來，潤燕窩官方網站新會員入會即享1000元折扣，消費每滿千元再贈200元回購金，消費滿12萬，加碼再贈價值二萬多元的『台南晶英酒店-一泊一食雙人住宿券』，名額有限，敬請把握難得機會。更多中秋送禮養生組合，歡迎到官網選購https://bit.ly/3cT2bo7

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中秋限量滿額禮，『台南晶英酒店－12坪海東客房一泊一食住宿券』。圖／業者提供

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