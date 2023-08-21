2023肇喜登峰巡迴賽-南寳公開賽 8月22日起連戰四天

總獎金315萬元之肇喜登峰巡迴賽第五站-南寳公開賽，將於明天起(8/22)至8月25日在南寳高爾夫球場進行四回合72洞賽程。共有三個國家116位選手，包括103位職業球員與13位業餘選手與賽，冠軍可獨得新臺幣60萬元。

這項比賽係三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，主辦單位台灣職業高爾夫協會（TPGA），南寳高爾夫球場則為單站冠名主辦暨協辦單位。這也是南寳球場繼2021年之後，再度單站冠名南寳公開賽。兩年前的賽事中，李玠柏以四輪負15桿的273桿奪冠；但他本周因為在蘇格蘭參加亞巡賽事，不克前來衛冕。

大會於8月21日舉行一天十八洞的賽前職業業餘配對賽，採新史克蘭波賽制。最後由職業選手謝東宏與三位社會業餘人士郭建成、何正善、李元宏合力以負12桿的60桿奪冠，三位業餘球友分可獲得ECCO 高爾夫球鞋一雙。南寳球場董事長特助陳文得在頒獎晚宴致詞時表示，非常感謝天公作美，前陣子持續不斷的大雨到今天終於停歇，根據氣象預報賽是這幾天的天氣應該還不錯，希望所有參賽選手們能打出好成績。南寳球場一直以來都非常支持台灣的高球賽事，會盡力提供好的場地與平台，協助選手們完成自己的願望。

肇喜登峰巡迴賽南寳公開賽職業業餘配對賽大合照。圖／林聖凱攝影

肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得叢德貿易有限公司董事長姬斯敏加碼提供的獎金王獎金新台幣20萬元；且可得到翌年台灣三商名人賽的參賽資格。另外，姬斯敏董事長還提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，第二名獎金加碼5萬元。因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金都增為315萬元。

這場比賽共有台灣、日本與美國共116位選手與賽，雖然包括詹世昌、李玠柏、洪健堯、張緯綸、王偉軒等五位好手遠赴蘇格蘭參加亞巡賽而不克與賽，但依舊是老中青好手精銳盡出，包括今年肇喜登峰長華公開賽冠軍謝繼賢、今年獎金榜暫居前十的劉永華、葉昱辰、呂偉智與劉嚴鴻，以及林文堂、林冠伯、高藤、王偉祥等戰將。另外，多位年輕好手包括ThreeBond挑戰巡迴賽去年獎金王余松柏、呂孫儀、謝旻軒、蔡凱任，以及剛考上TPGA職業選手的簡佑賢、張簡克諺與陳柏睿等，也都在參賽名單中。當然，也別忽略實力猶在的呂文德、盧建順、汪德昌、蔡啟煌等多位長春老將，他們依舊是衝擊冠軍盃的強大競爭者。

職業選手謝東宏(右二)及三位業餘貴賓獲得配對賽第一名。圖／林聖凱攝影

在前兩回合賽事後，取總桿成績優者前50位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲得獎金新台幣60萬元，亞軍新台幣30萬元。南寳公開賽的比賽場地南寳高爾夫球場，這次採用A區與B區球道，18洞標準桿72桿，總碼數6639碼，距離並不長，但長春名將盧建順表示，由於連日大雨導致球道濕軟，打起來筆帳面上長。他也肯定南寳球場在遭遇之前這樣的惡劣天候狀態後，依舊能維持不錯的場地來讓比賽順利進行。想要奪冠，就是穩穩打好每一桿，盡量別遺失球，然後多一點運氣。至於在職業業餘配對賽抓下七鳥、協助同組球友贏得冠軍的謝東宏則認為，南寳球場的果嶺草紋較難以判讀，果嶺會是決勝關鍵，尤其是短推桿的把握性。

TPGA理事長陳榮興(左二)頒配對賽第二名獎品給職業選手林文堂(左一)及業餘貴賓林瑞章董事長及夫人。圖／林傑攝影

這場比賽另設立特別獎項：一桿進洞獎：

-第3洞A3、第8洞A8、第11洞 B2、第15洞B6：由球場提供獎金2萬元。

-第11洞：東暉鐘錶公司提供手錶一只。於賽事期間正式比賽四回合中第一位擊出一桿進洞者獲得。限職業選手。

-第15洞：由叢德貿易有限公司姬斯敏董事長贊助獎金2萬元。於賽事期間正式比賽四回合中第一位擊出進洞者獲得。限職業選手。

-不限洞數提供：梨山賓館總統套房免費住房一晚、不限平假日。

-破球場記錄獎（A、B區）：新台幣2萬元（由南寳球場提供），原紀錄為Tony Lascuna保持的64桿。

這場賽事開放觀眾下場看球。球迷們只要於櫃檯支付設施及清潔費270元並填寫資料，就能獲得觀賽證與咖啡抵用卷乙張。下場一律走車道，嚴禁乘坐球車也無提供洞與洞之間接駁。年齡在六歲以下的兒童與寵物，禁止進入球場觀賽。

此外，這場賽事會用錄播的方式，將後二回合賽事剪輯成每一天60分鐘的精彩節目，預定在9/5、9/6這兩天下午四點播出當天精彩賽況。敬請鎖定：台灣職業高爾夫協會FB、Yahoo運動TPGA專屬平台、以及在Line 的平台GOLFOURIT、LINE Today還有智林體育台。歡迎球迷們一起關注肇喜登峰–南寳公開賽的精彩賽況。