Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕錶系列

海外巡迴台灣首展 賈靜雯配戴價值上億鳶尾花套組絕美現身

法國皇室珠寶品牌Chaumet 2023年度Le Jardin de Chaumet（Chaumet的花園）頂級珠寶暨腕錶系列即日起巡迴來台展出至9月19日，台灣為海外巡迴展出第一站，共有百餘件獨一無二、總值約20億元的珠寶腕錶作品，展現Chaumet富有生命力的豐饒珠寶花園。嘉賓賈靜雯配戴價值近1億元的Iris鳶尾花套組現身看展，鑲嵌粉紅尖晶石與鑽石的項鏈、耳環與戒指，襯托出她的好氣色與金馬獎、金鐘獎雙科影后的氣勢。

Chaumet的花園系列Ecorce白楊樹紋項鏈，主石為1顆重50.61克拉澳洲蛋白石。Le Jardin de Chaume/提供

Iris套組以18K白金鑲嵌多種色調的粉紅色寶石與鑽石，栩栩如生地展現鳶尾花嬌柔彎曲的花瓣線條，以及如水彩畫般的粉嫩色彩。特別值得一提的是項鏈鑲嵌一顆自坦尚尼亞發掘的24.25克拉粉紅色尖晶石，與鑲嵌粉紅色尖晶石、帕帕拉洽剛玉與粉紅剛玉的花瓣相輝映；花瓣綴飾暗藏機關，可取下轉換為胸針配戴，巧奪天工，讓賈靜雯也傾心不已。

Écorce白楊樹紋項鏈首度媒體公開亮相就在台灣

此次珠寶展另一焦點：Écorce白楊樹紋項鏈，首度於媒體面前亮相。此項鏈鑲嵌一顆重達50.61克拉澳洲黑蛋白石，豐富游彩擁有全彩虹色，包括難得一見的紅色。為求符合配戴者的身體曲線，每段鑲嵌寶石的底座部件均為單獨打造再鉸接組合，精確展現出白楊樹皮紋理的同時，也可柔軟服貼於配戴者的頸項，搭配鑲嵌的各色剛玉、錳鋁榴石與沙弗萊石等，彷彿黑蛋白石內的七色虹彩蔓延至樹幹上，工藝之精令人驚豔。

Chaumet的花園系列Iris鳶尾花戒指，主石為1顆重8.14克拉橢圓形切割粉紅尖晶石。 Le Jardin de Chaumet/提供

「Chaumet的花園」訴說世家自然主義

Chaumet的花園頂級珠寶暨腕錶系列呼應世家於2022年舉辦的《植藝萬千》展覽，從植物學家的觀點描繪大自然，以精湛工藝打造花卉植物在真實世界中的自然樣貌，寫實地展現它們的活力與生命周期。世家從品牌近250年的歷史檔案中擷取靈感，全系列共分為4個篇章，帶領顧客穿越「樹林與灌叢」、走入「遼闊原野」、賞遊花團錦簇的「法式花園」，最終遇見來自世界各地奇花異草的「花花世界」，運用多種珠寶工藝與精選特色寶石，創作多樣化設計，再創世家經典的現代風華。

多款可轉換式珠寶盡顯世家精湛工藝

Chaumet的花園頂級珠寶暨腕錶系列有多款可轉換式設計，除了彰顯世家歷史傳統，也是世家傳承2百多年精湛珠寶工藝的最佳體現。除了賈靜雯配戴的Iris鳶尾花項鏈為可轉換式設計外，Arum海芋項鏈以抽象的手法表現的18K白金鑲鑽海芋花萼也可自項鏈拆下，轉換為胸針配戴，男女皆宜；交錯鑲嵌圓形明亮式鑽石與祖母綠形切割鑽石及黃色剛玉的V字線條項鏈亦可單獨配戴，展現簡約中有細膩變化的高貴風情。韓星宋慧喬曾配戴過的Feuille de Vigne葡萄葉蔓耳環，下方鑽石藤蔓亦可拆下，單獨配戴葡萄葉，讓配戴者依照當日心情與場合，決定是否華麗登場。Gui槲寄生鑽石珍珠髮飾亦可轉換為胸針配戴，可隨心別在喜歡的位置上。可多元變化的配戴方式，顯露世家設計珠寶時以人為本的體貼心意。