ACFPT出席新加坡加盟展 台灣品牌進軍國際

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強，受邀出席新加坡亞洲特許經營與授權展(FLAsia)開幕式，並參與新加坡亞洲論壇，分享台灣連鎖加盟產業的機會、挑戰以及最新趨勢。

亞洲論壇集結新加坡、台灣、中國、泰國、馬來西亞的連鎖產業組織，而作為世界聯會之中的唯一台灣代表，台灣連鎖加盟促進協會這次大大擦亮了台灣品牌的招牌。吳永強理事長指出，台灣連鎖品牌數達2,800多家，更迭相當快速，品牌海外拓展及營運策略創新是總部的良好機會與解決方案，同時台灣市場對異國文化包容性高，也相當歡迎海外品牌進入台灣市場。

台灣連鎖加盟促進協會 吳永強 理事長 (前排右1)參與新加坡開幕與論壇。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

在趨勢議題中，吳理事長也提到數位化與健康消費是近年最大變化，台灣餐飲業接近8成企業導入數位化於自動點餐、線上訂位及行動支付或CRM與ERP管理，而年輕族群消費者越來越重視環保、有機及健康的商品，順應社會趨勢，協會近年也設立ESG委員會，協助會員走向永續環保的目標。

新加坡作為東南亞重要的經濟體，其高收入水準以及對台灣文化的熱愛，使其成為台灣餐飲業拓展的理想目標。經濟部商業司本次也攜手台灣連鎖加盟促進協會以及中國生產力中心，帶領台灣餐飲業者赴新加坡辦理「2023臺星餐飲業媒合交流會」，包含鬍鬚張、樂多多集團、乾杯餐飲集團、小木屋鬆餅等12家知名餐飲業者，與當地餐飲協會、通路商及標竿餐飲業者等進行拜會及交流，吳理事長也特別感謝駐新加坡代表童振源大使特別撥冗接見，並主動協助引薦當地知名企業及在地台商，讓臺灣餐飲業者此行開拓國際市場商機收穫滿滿。

新加坡亞洲論壇。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

此次交流會成果斐然，一共有25家對臺灣餐飲業有興趣的新加坡企業參與媒合，現場更促成9張合作意向書，為台灣餐飲業者在後疫情時代探索國際市場帶來了寶貴的商機，大大凸顯了台灣在連鎖加盟領域的領導地位。台灣連鎖加盟促進協會將持續協助業者探索國際市場，並提供多方面的支援，協助台灣餐飲業站穩國際市場，為品牌拓展提供強而有力的後盾。