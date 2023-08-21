蘇格蘭斯佩賽的優雅細緻抹上西西里的瑪莎拉暖陽「雅墨珍稀選桶系列－瑪莎拉桶」限量上市

來自五度蟬聯威士忌大獎「年度最佳首席調酒師」Stephanie Macleod絕妙之手，一上市便造成搶購風潮的「雅墨單一麥芽威士珍稀選桶系列」，日前再度發表推出了新的小批次作品「雅墨15年單一麥芽威士忌珍稀選桶系列－紅寶石/甜型/干型瑪莎拉桶」，細緻優雅的雅墨單一麥芽威士忌，遇上義大利西西里島的瑪莎拉酒桶，增添了更多成熟的杏桃、莓果香氣，更帶來了更多濃豔的色彩，用了三種不同的瑪莎拉桶型，包含紅寶石、甜型及干型瑪莎拉酒桶，讓威士忌老饕們一窺不同的瑪莎拉酒桶所帶來的變化。特別從蘇格蘭來到台的全球品牌大使 Matthew Cordiner如此形容，像是初長成的少女為了盛宴而抹上了一點脂粉，如此的豔冠群芳。值得所有品酩收藏家一探究竟。

台灣總代理喜寶國際總經理黃筠珊表示，1897年成立的「雅墨酒廠」，位於蘇格蘭斯貝賽最神秘的Foggie Moss 霧苔區，這裡長年籠罩在霧氣之中，源源不絕的天然泉水令其蘚沼遍布，也灌溉了酒廠周圍的金雀花及石楠花，如此自然仙境，讓雅墨酒廠擁有獨特的青草氣息與細緻優雅的威士忌風格。雅墨威士忌不僅有「頂級原酒供應商」的稱號，也是各大調和威士忌最重要的靈魂基酒，其乾淨而空靈的波本調性更是征服了全世界的威士忌饕客；如此乾淨的威士忌原酒過桶在不同的橡木桶中更能將不同的風味清楚呈現。而帝王集團現任首席調酒師Stephanie Macleod以其敏銳細膩的嗅覺、及跳脫框架的威士忌過桶技術著稱，不僅於今年締造五度蟬聯威士忌「年度最佳首席調酒師」大獎，更為帝王集團橫掃了超過20面獎牌。此次珍稀逸品亦出自她絕妙之手，以譜寫威士忌交響樂章的大器格局，造就不凡的雅墨單一麥芽威士忌，經過重新烘烤的橡木桶熟成15年後，再置入精選的紅寶石／甜型／干型瑪莎拉酒桶中陳釀6個月，締造出前所未有如此優雅細緻而芬芳的稀世品味佳釀。三款珍稀佳釀台灣地區各限量600瓶，只有少數品酩收藏家得以一親芳澤。

「雅墨15年單一麥芽威士忌珍稀選桶系列－干型瑪莎拉桶」紅寶石般的紅棕色酒液，呈現明亮的花香，且帶著柑橘、糖漬蜜桃水果香氣。口感柔順甜美，青草香氣伴隨著木質香，宛如置身森林之中。充滿木質與辛香調的尾韻，有著舒服的花草茶感。酒精濃度：46%、建議售價：3680元（台灣限量600瓶）。業者提供





「雅墨15年單一麥芽威士忌珍稀選桶系列－甜型瑪莎拉桶」紅金色的大麥色澤，木質調的香氣帶著點薄荷的清涼氣息，濃郁的柑橘、無花果的香甜感。豐富的口感，充滿的核桃、以及舒服的蜂蜜甜味。而尾韻則充滿木質與幽然的花香，宛如讓人沉靜下來的烏龍茶芬芳。酒精濃度：46%、建議售價：3680元（台灣限量600瓶）。業者提供

雅墨全球品牌大使 Matthew Cordiner則表示，瑪莎拉酒是來自義大利西西里島的加烈葡萄酒，通常混合當地多種葡萄品種進行釀製，葡萄酒加入無色的葡萄白蘭地加烈之後再添加甜味劑，並以索雷拉陳釀系統(Solera System)進行熟成。根據其中殘餘糖份的多寡，瑪莎拉酒可以分成干型、半干型和甜型；根據其熟成的年份也有五種分類。如此獨特的瑪莎拉酒也是受到義大利政府法定產區（DOC）嚴格控管的葡萄酒。最新上市的「雅墨15年珍稀選桶－瑪莎拉桶系列」即用了三種不同的瑪莎拉桶型，包含紅寶石、甜型及干型瑪莎拉，帶領威士忌老饕們一窺不同的瑪莎拉酒桶為雅墨威士忌所帶來的變化。其中「雅墨15年珍稀選桶系列－干型瑪莎拉桶」經過美國橡木桶熟成15年後，再置入精選的干型瑪莎拉酒桶中陳釀6個月。干型瑪莎拉木桶為雅墨的細緻本質，帶來豐富的烤蘋果、丁香、榲桲，以及一絲黑巧克力的風味。而「雅墨15年珍稀選桶系列－甜型瑪莎拉桶」同樣經過美國橡木桶熟成15年後，再置入精選的甜型瑪莎拉酒桶中陳釀6個月。甜型瑪莎拉木桶為優雅細緻的雅墨草本特色帶來更多的核桃、柑橘與蜂蜜烘烤無花果香味。另外「雅墨15年珍稀選桶系列－紅寶石瑪莎拉桶」也是經過美國橡木桶熟成15年後，再置入精選的紅寶石瑪莎拉酒桶中陳釀6個月。紅寶石瑪莎拉桶將其果香風味及高單寧特質融入雅墨的細緻優雅，則帶來多汁櫻桃、成熟李子與濃郁的石榴風味。

「雅墨15年單一麥芽威士忌珍稀選桶系列－紅寶石瑪莎拉桶」溫柔閃耀的琥珀色酒液，成熟的李子、杏桃香氣，再帶著一點熱帶水果的甜美。絲滑柔順的口感，充滿桃子、水梨的香甜以及優雅的木質調。舒服的木質調尾韻，伴隨著紅玉紅茶般的微微澀感，以及雅墨標誌的白花香。酒精濃度：46%、建議售價：3680元（台灣限量600瓶）。業者提供

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