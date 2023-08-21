開拓動漫祭FF41 打造繽紛夏日狂歡

伊織萌、Lia、市之瀨加那等日本動漫界知名人物炒熱花博爭艷館

「開拓動漫季FF41」112年8月18～20日於花博成功登場，本次是開拓動漫祭首度舉辦連續三日的活動，特別邀請了多位日本動漫界的知名人物與消費者近距離互動，為花博爭艷館創造了一個熱鬧繽紛的夏日狂歡。

8/18活動首日登場的是日本知名的Cosplayer伊織萌，她同時也是寫真偶像、廣播電台主持人、Youtuber 等多棲創作者。伊織萌在台灣是高人氣的動漫IP Coser，可以傳遞並融入「IP Empower Taipei 賦能‧台北」的理念，此次她的參與，帶動了一眾粉絲一起為台北充電無極限。

開展當天，伊織萌還以神秘嘉賓的身分驚喜亮相「IP Empower Taipei賦能‧台北」正式啟動記者會，除了以誠意十足、但並不流暢的中文向與會嘉賓問好之外，還與台北市政府產業發展局局長兼會展基金會執行長陳俊安、國際時尚藝術文化協會溫筱鴻理事長、台灣虛擬及擴增實境產業協會彭子威理事長、中華民國迷你足球協會張武業秘書長及台灣動漫畫推廣協會蔡雲山秘書長等嘉賓合影，並與嘉賓們一起拿著象徵充電的手牌同步啟動台上的機器，完成「IP Empower Taipei賦能‧台北」的啟動儀式。

與伊織萌首日同台的還有日本實力派插畫家 TEDDY，《巴哈姆特之怒》、《Shadowverse 闇影詩章》、《Memento Mori》等知名作品中不乏其代表作。

8/19第二天活動則邀請到Lia、IA、純情のアフィリア、もえあず萌梓等人接力登場。動畫歌手Lia是遊戲、電視版及電影版《AIR》主題曲＜鳥の詩＞、劇中歌曲＜青空＞的主唱，其歌聲與歌唱能力被讚為「水晶音的歌姬」。而虛擬藝人IA舉辦的Live放映會，其聲音全部以軟體生成，原生聲音素材則是由Lia擔綱。另外，學院型女子偶像團體「純情のアフィリア」的現場演出和日本「火力全開大胃王」5代目大胃女王（三連霸）もえあず萌梓的參與，也在網路上引起不小的話題。。

聲優TalkShow是歷來開拓系列活動備受粉絲期待的重點活動，本次FF41邀請到以飾演超人氣大作《機動戰士鋼彈 水星的魔女》主角蘇萊塔‧墨丘利知名的聲優市之瀨加那（市ノ瀨加那）登台，她曾演出過多部熱門動畫重要角色，2021 年更曾獲得第 15 屆聲優獎新人女優賞。

開拓動漫祭是提供素人獨立出版社團發表的活動平台，包含了融合時事的各種本土原創漫畫創作，以及各種衍生漫畫、插畫、動畫、音樂、電影、遊戲、多媒體的相關作品，還有各類型動漫週邊商品、教學課程、日本特別來賓及場外的 Cosplay等活動。本屆首創將活動延長至三日，預期將為未來提供更寬廣多元的發展空間。