臺越實體交流再升溫 台灣精品時尚生活日 登場

由經濟部國際貿易局與外貿協會共同籌辦，以「台灣精品」名揚國際的23家品牌，於8月18日至20日在越南胡志明市知名大型商城Van Hanh Mall聯手打造「台灣精品時尚生活日」體驗專區，展示近60件涵蓋消費性電子及居家生活領域的產品，並藉由其人潮匯聚優勢，以及當地疫後日漸蓬勃的消費風氣，讓兼具創新與品質的「台灣精品」實體呈現在越南民眾眼前，並實際體驗帶動買氣。

開幕現場邀請我國駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組組長張文忠、越南工貿部貿易促進局南部辦公室代表Bui Hoang Yen、越南商工會主席Tran Ngoc Liem、胡志明市電腦公會與醫療器材公會等參與開幕式。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組組長張文忠與越南知名饒舌歌手Suboi一同體驗MSI電競產品。圖／貿協提供

胡志明市電腦公會副主席Phi Anh Tuan讚許本次活動辦理十分成功，藉由實體行銷，率領品牌代表與潛在消費者分享產品設計理念，成功提高產品認同度。現場由當地Z世代知名網紅Khanh Vy擔任主持人，介紹互動遊戲，讓出席來賓充分體驗「台灣精品」高質感商品；越南知名饒舌歌手Suboi亦至現場站臺，在現場粉絲熱情歡呼聲的加持下，吸引更多的購物人潮前來參與，當地主流媒體如VTV、HTV、FBNC等紛紛至現場採訪。活動以充滿科技感的勁舞開場，開幕致詞及產品發表會後並進行貴賓媒體導覽體驗。

胡志明市電腦公會秘書長Vu Anh Tuan 體驗BenQ LED行動微型智慧投影機。圖／貿協提供

「台灣精品」時尚生活日以電子資通訊及智慧生活作為兩大主軸，展出品牌包括合勤、微星與迎廣等高科技應用產品，以及台灣櫻花、普研生技、歐都納等智慧生活與家居配件，將臺灣產業優勢與符合消費者需求的設計呈現在越南民眾面前。

此外，創見、技嘉及喬山亦藉本活動舉辦產品發表會，就其最新得獎產品的特點及優勢與胡志明市民眾分享；活動亦邀得當地專業買主及當地公協會代表至現場，與參展企業洽談交流，為品牌媒合商機、紮根當地市場。越南買主Minh公司行銷經理Binh表示，「台灣精品」產品在智慧生活及科技應用上具領先地位，若能將產品引進越南並加以推廣，必能大幅加深「台灣精品」在越南民眾心中的印象，並進而提高認同感。

「台灣精品」在新南向市場的下一站，將於9月份進軍印度加爾各答，辦理體驗日活動，為精品企業持續拓展市場。