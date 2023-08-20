「2023桃園大溪七夕音樂晚會」超浪漫!

一年一度的七夕盛會 「2023桃園大溪七夕音樂晚會」於(19)日在大溪橋頭停車場(大溪情人橋)熱力開唱！今年活動主題以「溪手相畔 樂音飛揚」為主題，吸引爆滿民眾至現場參與。

2023桃園大溪七夕音樂晚會吸引爆滿民眾至現場觀賞。

活動當天由顏永烈與阿諾主持，特別邀請多位知名歌手包括陳隨意、林琇琪、黃妃、張心傑、潘裕文、丘與樂、魏嘉瑩等輪番演唱，仲夏浪漫夜裡熱情演唱，多首鳳飛飛的經典歌曲及扣人心弦輪番演唱，透過浪漫的音樂饗宴，讓民眾一起渡過大溪情人橋畔的浪漫夜晚。

演唱歌手與台下民眾熱情互動。

大溪名列全國10大觀光小城，擁有老街、中正公園、木藝生態博物館及各街角館、月眉古道與休閒農業特色、道地美食等。而串聯起這些景點靈魂的大溪觀光吊橋橫跨大漢溪，大溪觀光吊橋建於清代年間，早期是以竹籠、石塊堆疊興建而成的竹木板橋，是大溪地區對外連絡的要道，歷經多次改建後，於2001年整建為目前的巴洛克風格，成為大溪的主要地標及觀光景點。除此大溪也是個發展快速、建設多元的地方，桃園市政府已獲得行政院支持推動「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」，建設範圍涵蓋大漢溪上游後池堰至鳶山堰水域空間及周邊土地，順水左岸將興建堤防及防汛道路，並設置中庄人行跨橋，串聯中庄調整池至山豬湖生態公園，透過大漢溪流域改造，產生更多河岸公園，發展生態旅遊亮點。

桃園市政府副秘書長賴淑華代表張市長至現場致詞歡迎各地民眾蒞臨大溪參與活動。

桃園市政府積極推動國道3號增設大鶯豐德交流道計畫，盼能提升大溪聯外交通便利性，推廣大溪魅力觀光亮點，結合大溪現有的月眉休閒農業區、康莊休閒農業區及大溪老街..等特色景點，打造成為全台灣國旅指標!