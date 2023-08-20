「2023桃園大溪七夕音樂晚會」超浪漫!
一年一度的七夕盛會 「2023桃園大溪七夕音樂晚會」於(19)日在大溪橋頭停車場(大溪情人橋)熱力開唱！今年活動主題以「溪手相畔 樂音飛揚」為主題，吸引爆滿民眾至現場參與。
活動當天由顏永烈與阿諾主持，特別邀請多位知名歌手包括陳隨意、林琇琪、黃妃、張心傑、潘裕文、丘與樂、魏嘉瑩等輪番演唱，仲夏浪漫夜裡熱情演唱，多首鳳飛飛的經典歌曲及扣人心弦輪番演唱，透過浪漫的音樂饗宴，讓民眾一起渡過大溪情人橋畔的浪漫夜晚。
大溪名列全國10大觀光小城，擁有老街、中正公園、木藝生態博物館及各街角館、月眉古道與休閒農業特色、道地美食等。而串聯起這些景點靈魂的大溪觀光吊橋橫跨大漢溪，大溪觀光吊橋建於清代年間，早期是以竹籠、石塊堆疊興建而成的竹木板橋，是大溪地區對外連絡的要道，歷經多次改建後，於2001年整建為目前的巴洛克風格，成為大溪的主要地標及觀光景點。除此大溪也是個發展快速、建設多元的地方，桃園市政府已獲得行政院支持推動「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」，建設範圍涵蓋大漢溪上游後池堰至鳶山堰水域空間及周邊土地，順水左岸將興建堤防及防汛道路，並設置中庄人行跨橋，串聯中庄調整池至山豬湖生態公園，透過大漢溪流域改造，產生更多河岸公園，發展生態旅遊亮點。
桃園市政府積極推動國道3號增設大鶯豐德交流道計畫，盼能提升大溪聯外交通便利性，推廣大溪魅力觀光亮點，結合大溪現有的月眉休閒農業區、康莊休閒農業區及大溪老街..等特色景點，打造成為全台灣國旅指標!