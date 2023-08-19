技嘉科技冠名中信兄弟主題日『AORUS GAME DAY』

隨著球季將邁入關鍵時刻，每一場比賽的勝負都至關重要，技嘉科技(GIGABYTE)旗下頂級電競品牌AORUS，在8月12、13日於中信兄弟主場冠名贊助最具娛樂沉浸體驗的AORUS GAME DAY主題日，並在8/12邀請技嘉科技總經理林英宇到場擔任開球嘉賓。AORUS與中信兄弟於今年宣布成為合作夥伴，更邀請兩位中信兄弟球員王威晨與江坤宇擔任AORUS品牌大使，透過雙方的合作，將AORUS挑戰極限、勇往直前的精神，結合中信兄弟的黃潮拚戰精神，一齊為挑戰極致榮耀前進！

8/12~13 AORUS GAME DAY主題日活動，現場攤位祭出電競主題的體驗活動，推動今年合作的技嘉科技總經理林英宇表示：「AORUS是電競領域的領導品牌，而中信兄弟是一支冠軍級的球隊，不論是在職業運動或是電競賽事，追逐最高等級的榮耀就是唯一目標，也因此在季初就開始了今年度的合作，在球場上中信兄弟球員各自展現了滴水不漏的高水準表現，而球隊整體的強攻拚戰精神，也常常讓我用來激勵電競選手，要選手們永不放棄，這樣的跨界合作是具有極大意義的，同時也很高興能夠代表技嘉科技，為台灣棒球運動盡一份心力。」

今年技嘉AORUS與中信兄弟合作，是一場電競與棒球的結合，技嘉AORUS始終秉持著創新且堅持信念的精神，為了打造玩家專屬的全方位電競體驗，持續推出強大效能與用料耐久兼具的電腦相關產品，包含電競筆電、主機板、顯示卡、電競螢幕及電競周邊、…等等專業電競產品，提供專業玩家最極致的遊戲體驗，希望透過今年的合作與贊助球隊，達到兩方品牌推動科技和體育產業發展的理想願景。