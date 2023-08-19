一卡通TPASS月票加碼 南部抽一年份月票及中部、宜蘭回饋最高750

TPASS北中南三大生活圈通勤月票7月上路是通勤族一大福音，另各縣市區域性通勤月票也陸續上線，串聯全台TPASS搭乘路網。今(8/18)又有宜蘭縣推出的通勤月票750元方案、北北宜1800元方案，於今日開放預購，將於8月28日啟用，一卡通也特別同步推出宜蘭區月票加碼活動，9月底前，凡iPASS MONEY用戶使用一卡通記名卡購買宜蘭區域月票方案最高即可享750元回饋，中部及南部使用一卡通購買月票也有多項優惠，通勤族可別錯過好康機會。

交通部公路總局統計，TPASS北中南三大生活圈通勤月票7月上路至今，使用人數逐漸成長，一卡通公司配合TPASS政策，於第一波南高屏及中彰投苗月票上線後，第二波持續擴展到北北宜，期待進一步完成全台通勤月票服務動能，並鼓勵民眾多加使用。

圖/業者提供

一卡通公司除在7月份率先上路的中彰投苗及南高屏生活圈月票，加碼推出「南高屏」【TPASS x iPASS你的月票我買單】及「中彰投苗」【TPASS x iPASS買到賺到】的月票活動，目前也同步在宜蘭月票8月18日預購上線後，同步推出iPASS MONEY用戶購買宜蘭月票加碼方案。

即日起至9月30前凡iPASS MONEY用戶使用本人之一卡通記名卡購買宜蘭區域月票方案即送iPASS MONEY 100元儲值金，iPASS MONEY 新戶消費任一筆再享50元儲值金回饋，累積消費滿500，再享100元儲值金回饋，最高合計可得250元回饋。

圖/業者提供

此外，無論是購買「南高屏」或「中彰投苗」或「北北宜」地區月票的iPASS MONEY用戶，活動期間連結指定銀行帳戶最高還可加碼享500元回饋，以購買「中彰投苗」或「北北宜」地區的回饋來說，達成指定條件最高有機會可領到750元的超高回饋。另指定區域月票單月累計搭乘滿40次起，還可獲得LINE TV 14天體驗序號一組。通勤優惠加免費追劇，一舉兩得省很大。

即將上路的宜蘭縣通勤月票，750元月票方案使用期間可無限次搭乘縣內市區公車；1800元月票方案可無限次搭乘縣內市區公車、國道五號客運。由於目前台鐵相關設備尚未上路，購買宜縣通勤月票的民眾，搭乘台鐵尚無法享月票優惠，實際上線時間以宜蘭縣政府及台鐵公告日期為準，預計為10月。

除了月票回饋方案外，「中彰投苗」與「南高屏」地區之TPASS版面一卡通卡片也可於指定通路購買，完成記名後即可領取交通部公路總局補貼購卡之一卡通儲值金 100 元。「北北宜」民眾若欲購買行政院新發行的TPASS通勤月票一卡通，則請稍待至10月中旬，屆時將會在指定通路推出供民眾購買。「中彰投苗」與「北北宜」的通勤民眾若手邊已持有一卡通儲值卡，可直接使用既有一卡通卡片購買月票方案，同享月票優惠活動。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，一卡通致力提供全方位的支付服務，積極投入交通部月票方案的推行，希望提供民眾更便利更四通八達的支付服務。目前已上線「南高屏」、「中彰投苗」及「北北宜」區域月票，同步正積極配合「基北北桃」、「桃竹竹苗」等區域月票進行相關整合工作，也將持續規劃各式加碼活動，鼓勵民眾多加使用，共同豐富TPASS月票生活圈。

隨著新學期的到來，一卡通公司特別呼籲學生們不要錯過購買月票方案的好時機。這不僅能節省通勤上學的交通費，還能在生活圈內自由地享受各種公共運輸工具的便捷服務。

「TPASS行政院通勤月票一卡通」購卡及月票方案詳情：https://www.i-pass.com.tw/Page/TPASScard