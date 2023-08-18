麟聚私廚 密藏料理，一嚐便知真功夫

座落於台北市敦北繁華商圈一隅，由擁有三十餘年經驗五星級酒店廚藝總監－劉冠麟(Eddie)掌舵的「麟聚私房料理」，正逐漸在高檔美食林立、百家爭鳴的眾多私廚餐廳中綻露頭角。『這是我在粵菜界三十餘年的心血結晶，用心呈現的饗宴，歡迎懂吃、愛吃跟我一樣熱愛細節與創作的朋友，來此一聚！』爽朗的劉冠麟主廚如此說著。也同時帶領大家娓娓道來，賞析今日的佳餚菜色。

首先是精緻首碟五盤，雖說是前菜，但可不馬虎，每道都風格特殊、一菜一格。其中的”松露伴腐竹”取豆奶濃醇用松露提香，風味獨具、”麻香伴雙脆”則用籐椒油的清新麻香引出北寄貝的鮮脆，還有一道”豉油皇牛舌”更是選用整條牛舌只用最中芯、油脂豐厚的部位，厚切霸氣上桌。

主廚親自展示金牌脆嫩片皮鴨。圖／業者提供

再來則是麟聚的招牌菜-鮑參翅肚佛跳牆 ; 匯集鮑、參、翅、肚四大乾貨，巧妙融合在用老母雞、豬臀肉、金華火腿、羊肚菌所煉制的黃金上湯𥚃，湯清味濃、鮮上加鮮。古云「唱戲的腔、廚子的湯」，喝一碗湯最能去認識主廚的用料與用心。

麟聚私廚豪華的15人座包廂。圖／業者提供

另外不得不提及在傳統粵菜中極為家常的“蒸肉餅”，每天使用整塊伊比利豬親手切製再絞作成的肉餅，放上膏蟹馬蹄一起蒸，鮮美彈牙滋味，彷彿在嘴裡彈一首交響曲。

文字再如何精細描述，都不如大家親身體驗劉冠麟(Eddie)三十多年餐飲經驗對粵菜的深刻體會所呈現出來的藝術饗宴，絕對不枉一訪。「麟聚私房料理」採預約制，菜單可客製。歡迎致電定位預約，聯絡資訊如下 :

● 定位專線 : 02-2712-2700

● 地址在台北市敦化北路100號1樓