嘖嘖平台集資破百億 總統蔡英文支持台灣原創力

台灣規模最大的群眾集資平台「嘖嘖」迎來創立第11年，備感榮耀的時刻。8月4日總群眾集資突破100億元，這個數字不僅是金額的大幅成長，更象徵著台灣產業邁向下一個更宏遠的新里程碑。嘖嘖共同創辦人徐震表示，此輝煌成就是台灣產業蓬勃發展的最佳證明，而總統蔡英文也現身於發布會，給予該團隊驚喜與鼓勵，並表達對台灣原創力的強烈支持。

蔡英文近日在臉書上發布，支持台灣新創團隊，讓美好的事物發生。「群眾集資」已作為新型態的產業發展，在這幾年亦逐步茁壯，已幫助許多台灣在地年輕團隊實現夢想。政府將會持續創造一個自由、友善環境，讓新創團隊盡情揮灑創意，支持產業創新共同「讓美好的事物發生」。

此次嘖嘖發布會特別邀請多個曾在平台上發起募資的團隊，包括總統提案人身份的惠光導盲犬學校。此活動不僅是一場展現創意的盛會，更是對台灣創意產業的堅定支持。蔡英文特別強調：「我也看到父母為了自己的小孩設計出一套多功能的床組。」這也正是環安傢俱的產品，呈現出對家庭需求的重視度。

環安傢俱共同創辦人張家祥與吳旻玹，憑藉著自身育兒經驗不斷推陳出新，設計出更多安全、耐用、實用且美觀的兒童傢俱。2020年環安傢俱首次以募資方式推出兒童成長型桌椅，並成功創下募資平台傢俱類集資冠軍，達成率高達7235％，創下全球募資平台原創設計類的世界紀錄。

2022年正式推出被家長稱為「床界變形金剛」的「好眠城」實木床組，募資45天即衝破6100萬，30659％超驚人的達成率，再度創下全球募資平台原創設計類世界紀錄，這股支持力量再度激勵環安傢俱團隊，讓他們更有信心投入時間和精力，開發各式各樣的兒童傢俱。

蔡英文再次強調，政府將持續創造自由、友善的環境，讓新創團隊充分發揮創意，且極力支持產業創新，攜手實現更多美好事物。這不僅是對嘖嘖發布會的支持，更是對整個台灣創意產業的承諾。無論是嘖嘖平台的成功突破，還是環安傢俱的創新之路，台灣創意力量將持續綻放，為台灣的未來勾勒出更精彩的畫面。