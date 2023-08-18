入主北歐豪華中型旅行車開啟風格生活 24年式VOLVO V60 B3 Plus全新動力登場

VOLVO旗下深受全球市場肯定的 V60 豪華中型旅行車，透由其完美比例的外型設計、融合極簡北歐風格的內裝質感，以及均衡出色的動能演繹，更在加VOLVO新世代能源科技48V Mild Hybrid複合動力系統加持，共同成就這款追求極致個人化風格的旅行車坐駕。Volvo V60 車系自上市以來即深受國內豪華旅行車消費客群喜愛，為強化產品陣線，VOLVO國際富豪汽車宣布全新2024年式V60 B3 Plus正式在台上市，將讓更多嚮往北歐獨樹一格的簡約設計美學、自然舒適與豪華氛圍契合的風格買家，輕鬆展開生活的無限可能，馳向自由的旅行風景。

Volvo V60 自推出即建構在 SPA 平台的優異基礎上，精心雕琢出同級豪華旅行車級距中最完美的黃金比例，不僅賦予其迷人的例落身型和美學設計，兼具優雅與動感的車身線條更是散發出動靜皆宜的跑旅氣息。全新上市的 V60 B3 Plus 在動力方面推出重新調校的 48V Mild Hybrid 新世代能源科技，擁有 163hp 與 27kgm 的最大出力，在 Mild Hybrid 幫助下更享有 11.8hp 的額外出力，與七速雙離合器變速系統帶來暢快即時的換檔反應，更享有經濟節能的油耗表現 (15.5km/L)。除了帶來更先進舒適且節能的駕駛特性外，車載資訊娛樂也全面升級為 Google 系統，並透過 Volvo On Call 將車輛與日常生活完美緊密連結，提供所有車主更具科技便利性的人車生活體驗，以及創快愉悅的駕馭感受。

全新24年式VOLVO V60 B3 Plus以179萬元限量優惠上市，包含價值81,900元的「Plus Pack」完整套件。圖／業者提供

好消息是，全新2024年式V60 B3 Plus以179萬元限量上市優惠價推出，並限時包含價值81,900元的「Plus Pack」完整套件，包括 HUD 圖形化抬頭顯示介面、360 度環景攝影輔助附車頭 180 度視角輔助、Harman Kardon 多媒體音響系統、後廂 SubWoofer 重低音揚聲器、雙前座電動腰靠/腿部支撐、副駕駛座記憶與AP 高效複合空調清淨科技等，提供消費者更平易近人的入手門檻與多元購車選擇，敬邀您親臨鑑賞這款全新北歐豪華中型旅行車，親自感受源自斯堪地那維亞的極致造車工藝與不凡魅力。