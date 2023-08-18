大膽跨界潮流品味 BMW風格精品「GOODS WITH FREUDE」系列有型登場

BMW品牌自來以絕佳的操駕樂趣及頂尖造車工藝廣為人知，此次，BMW運用一貫大膽的設計，延伸至日常生活風格中，跨足潮流時尚，透過全新風格精品「GOODS WITH FREUDE」系列，將BMW風格時尚帶進生活周遭，展現不受限的自信魅力。

「FREUDE」在德文中擁有JOY的涵義，即為快樂、歡樂之意，更是BMW強調的品牌核心價值，用「FREUDE」重新定義BMW時尚概念，隨時隨地將BMW風格精品「GOODS WITH FREUDE」系列做為日常穿搭，享受充滿樂趣的生活。此系列以活潑的剪裁和中性選色，帶來風格與實用性兼具的創新結合，打造不失自信風範的精神。

BMW「GOODS WITH FREUDE」系列單品推薦: BMW黑色LOGO T恤，建議售價2,570元。圖／業者提供

全新BMW風格精品「GOODS WITH FREUDE」系列結合極簡設計以及莫蘭迪色調的色彩美學，為全新系列打造出適合任何時刻、各種心情的完美衣著與配件，包含BMW Logo T恤、POLO衫、時尚老帽、個性毛帽、字母襪等多項時尚選品，搜齊今年必備的風格潮流單品。在服裝材質方面，「GOODS WITH FREUDE」系列與BMW所重視的永續環保議題相互呼應，深思熟慮的設計語彙、畫龍點睛的巧妙細節造型以及提倡環保材質的使用(包含100%回收尼龍、回收羽絨、100%有機純棉)，以高端質感及舒適耐用作為設計理念，重新定義了新世代生活時尚概念，既適合低調的商務裝扮，也適用於運動休閒造型，提供風格旅人或時尚潮流人士各種時刻最完美的穿搭單品。

BMW「GOODS WITH FREUDE」系列單品推薦: BMW米色長袖，建議售價4,520元。圖／業者提供

風格自成的全新BMW風格精品「GOODS WITH FREUDE」系列，即日起在BMW精品官網開放販售，並於全台精品展間開賣！熱愛BMW的車迷們以及喜愛時尚配件的潮流人士絕不能錯過，即刻選購專屬服飾或配件，為你的生活增添不同風采！BMW「GOODS WITH FREUDE」專區網https://mybmw.tw/BMWShop。