大野狼開創史上最大中英文書展 熱鬧開展

風靡親子界的大野狼國際書展回來了！8月17日至8月27日為期11天的全球最大中英文書展，今日在新北五股工商展覽中心熱鬧開展，延續往年「免費入場、超低折扣」的特色，今年雖然沒有24小時，但仍然從早上8:30至午夜12:00，帶來長達17.5小時的閱讀盛宴！

大野狼國際書展創辦人黃麗英女士表示：「睽違三年再度來台，我們推廣閱讀的心不變，尤其在現今國際交流頻繁的世代，英語跟華語是十分重要的語言能力，我們也希望能透過閱讀的推廣，讓語言能力能夠普及與精進，期盼各位老朋友與新朋友能再度來書展相聚！」同時，台灣區總經理黃翊軒也表示：「終於能回來台灣十分感慨，今年帶來更多更有趣的圖書，希望大家獵書愉快！」

2023台灣大野狼國際書展，也首開先例與台灣本地出版商結合。因此，開展剪綵特別邀請到馬來西亞友誼暨貿易中心首席代表Aznifah女士、新北市議員黃淑君、中華民國出版同業公會全國聯合會理事長吳政鴻、台北出版同業公會理事長暨時報出版董事長趙政岷等眾貴賓蒞臨，為本次書展拉開序章！

今年首度邀請台灣在地出版商一起共襄盛舉，超過50個中文知名出版品牌聯手帶來書香饗宴。圖／大野狼國際書展

推廣閱讀無國界 百萬本中英文好書齊發

睽違三年的大野狼國際書展，今年帶來新的驚喜！與台灣本地出版商聯袂出擊，推廣閱讀無國界，超過百萬本好書，囊括各年齡層與多元類別，滿足所有愛書人的需求！以振興出版、鼓勵閱讀的理念為核心，包括康軒、禾流、時報、遠流、大塊、世茂、小牛頓、信誼、三民書局、我識出版……超過50家知名出版品牌盛大展出，邀請所有書粉朋友體驗逛展樂讀趣！

深入在地 牽起國際橋梁

除了期盼透過書展喚起台灣朋友對閱讀的熱情與過往參與大野狼書展的美好回憶，更重要的是閱讀無遠弗屆，期冀更深入偏鄉，讓更多人能享受閱讀樂趣。希望未來能與在地公益單位偕同合作，透過捐書讓更多需要的人也能藉由閱讀，達到知識與自我價值提升，也盼此美意能達到拋磚引玉，邀請更多人一同響應。

展期11天到午夜 一起樂讀一夏

本次書展現場更用心提升逛展體驗，邀請台灣知名鮮果茶飲「大苑子」、民生區品味名店「A-plus幸福窯烤」進駐專屬餐飲區。另外，感謝中華郵政的大力支持，特別為書展延長登記寄送、包裹代收營業時間至午夜十二點，讓晚間逛展也可快樂購買書、輕鬆宅配到府！展場攤商Glacio比利時蜂雪頌冰淇淋更祭出「憑滿1000元消費清單，冰淇淋買一送一」消暑優惠！相信所有大小朋友都能在這暑假最後兩周的強檔，享受最棒的閱讀假期！希望大家把握時間，現在就來找大野狼樂讀一夏！

Big Bad Wolf Books Taiwan-大野狼國際書展

＊書展日期：2023/8/18(五)~2023/8/27(日)

＊書展時間：08:30~23:59

＊地點：新北市工商展覽中心(新北市五股區五權路1號)