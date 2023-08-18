2023臺灣愛玉季國道關西服務區隆重登場

農業部農村發展及水土保持署臺北分署近年來積極投入臺灣原生愛玉的推廣，愛玉為臺灣特有的農產品，近年來本署積極協助、輔導推動平地愛玉種植，加上愛玉生長過程需要營造愛玉小蜂適宜的生長環境，因此友善、無毒的種植環境需求與農村的產業不謀而合。是以本署積極於各地推廣平地種植愛玉，獲得農民相當大的迴響。透過本次在關西服務區辦理臺灣愛玉季，讓民眾可以很容易的瀏覽愛玉的原貌，從種植品種、加工方式、愛玉子搓洗、如何購買等實用資訊，帶給民眾愛玉食農知識的認知增長。

自8/18(五)起至9/6(三)止，為期二十天，於服務區賣場入口布置了曬愛玉棚架、愛玉品牌小蜂車以及愛玉生產加工體驗展示區，民眾只要於展示期間，在關西服務區愛玉任一布置景點，拍照打卡上傳個人臉書FB、IG社群，並設為公開，即可獲贈愛玉隨手飲、愛玉手洗包等精美贈品，每日限量50份，總計1000份送完為止!

臺灣原生愛玉。圖／郭靜芝

另於每週六8/19、8/26、9/2的下午14:30~16:00，民眾可報名愛玉小學堂，每位體驗僅需200元，除了可以體驗手洗愛玉、等值精美愛玉贈品，還可加值參與小朋友親手調製愛玉甜品的愛玉小店長活動。豐富有趣的手作內容，歡迎民眾踴躍報名。

報名網址：https://www.accupass.com/event/2307200222281747504572