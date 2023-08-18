曉鹿鳴樓推食品農業淨零 獲蔡英文總統支持

曉鹿鳴樓以台灣首家完成碳中和認證餐廳的寶貴經驗，致力推動食品農業淨零循環經濟系統，今年更獲得由中華民國商業總會舉辦之第五屆金舶獎-綠色永續組殊榮，創辦人曾隱舜董事長於15日在總統府晉見蔡英文總統接受表揚，並於會中向總統報告，以健全綠色供應鏈永續發展，建構台灣美食永續平台及碳中和商場的概念，獲得蔡英文總統允諾支持並責請相關部會給予協助。

曾隱舜董事長向總統建言打造永續供應鏈平台。圖／曉鹿鳴樓提供

曾隱舜董事長表示：臺灣美食已經是國際公認品牌，就像台積電一樣受到世界各國認同，但是如何提升台灣農、漁、畜牧從業人員實質收入，並做好淨零減碳規劃才能提升商品國際輸出的競爭力，並避免被課徵高額的邊境碳稅，這就是曉鹿鳴樓想要攜手上下游供應商，一起打造永續供應鏈的初衷，未來更會以品牌碳中和餐廳及商場的規劃，提供完整的永續通路平台，給所有合作的農、林、漁、畜牧進行低碳商品的銷售，讓台灣好的永續商品可以行銷國際。

曉鹿鳴樓致力推動食品農業淨零循環經濟系統，獲得由中華民國商業總會舉辦之第五屆金舶獎-綠色永續組殊榮。圖／曉鹿鳴樓提供

為擴展台灣食品農業國際永續商機，雖然食品餐飲業，尚未被強制規範需要揭露相關碳排資訊及撰寫ESG永續報告書，但曉鹿鳴樓盼透過自身經驗累積成立智慧永續顧問股份有限股份有限公司ㄧ起來協助供應鏈夥伴完成碳盤查、國際碳中和認證及規劃扣合本業的減碳策略，打造餐飲永續發展系統，成為台灣食品農業國際永續發展系統的典