2023莊廣和堂轉大人文化節9/2暖身開跑

莊廣和堂，將於今年11/26首次舉辦 「轉大人文化節」，是以台灣第一位女中醫師莊淑旂博士為曾孫三胞胎轉大人理念為核心的推廣活動，2023莊廣和堂「轉大人文化節」將於2023年9月2日於台北市信義區A11館暖身開跑。

2023莊廣和堂「轉大人文化節」活動以「開創轉大人文化，醫食同源核心理念」為主軸方向，打造青少年轉大人文化專屬的底蘊，傳承於台灣第一位女中醫師莊淑旂博士轉大人理念發展文化內涵與外延 ，以教導青少年轉大人應俱備的「生活、飲食、運動」、並協更多家長來引導家中孩子們在青春期如何正確轉大人。莊廣和堂青少年轉大人成長班已在今年每月固定時間為期二小時開立線上與實體活動免費課程。【莊廣和堂轉大人成長班】免費課程報名：0800-898008

莊廣和堂創辦人，莊美如老師。圖/業者提供

轉大人文化內涵與應用，透過父母對青少年的成長教育，內容有：伸展操、牆上手背運動、合掌法、飯前運動。最重要的是創辦人 莊美如老師傳承莊博士的醫食同源並運用中醫藥本草漢方為核心，研發各式轉大人的商品，尤其以〝莊廣和堂轉大人萃滴精〞為最夯時尚之話題，再搭配正確生活、飲食、運動。

莊淑旂博士與三胞胎。圖/業者提供

莊美如老師表示，在後疫情時代重新連結新時代，啟動轉大人文化10年計畫，因為孩子是未來的主人翁，孩子轉的好國家才會強，要推動轉大人文化成為臺灣代表性的文化，並且在全世界發揚光大。

莊廣和堂官方網站：https://reurl.cc/kXyz9d 更多資訊請搜尋：「莊廣和堂轉大人」或「莊淑旂養生莊園」。

