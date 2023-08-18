奢華「琲立王」威士忌隱身酒堡

坐落於台南市新營區的酒堡公司，是國內知名洋酒進口商，為傑斯米林旗下的經銷商一員，除了走進店內隨即映入眼簾的各式進口名酒之外，其店內擺設與裝潢和國內外各大酒窖相比，確有過之而無不及的水準，近期店內主打的法國國宴酒「琲立王」更是威士忌中的精品，優雅、高貴的特質在國際酒業市場上，頗具口碑。

台灣於2021年進口超過80億的蘇格蘭威士忌，高居全球第3，在全球威士忌市場上頗具話語權，傑斯米林董事長劉明穎指出，近年來國人對於威士忌的消費市場有大幅增加的趨勢，各大酒廠因供不應求導致威士忌的價格水漲船高，該如何營造自身品牌的獨特性與優勢性，也成了酒類市場中脫穎而出的一大關鍵性因素。

傑斯米林董事長劉明穎(圖中)與酒堡公司負責人張雅慧(圖右)合影。圖/陳宥學

由於「琲立王」是一款威士忌精品，需要一個合適的場域及環境來襯托其價值，酒堡高貴的裝潢與優雅的店內擺設，正是「琲立王」所傳達的訴求，因此選定了酒堡作為這支國宴酒的主要經銷商之一，憑藉著不凡的精品價值，「琲立王」也成功登上法國航空，成為商務艙及頭等艙皆有使用的威士忌品牌。

酒堡公司店內部裝潢。圖/陳宥學

酒堡公司負責人張雅慧表示品牌就像一個人，有其專屬的名字也有其個性，如現正店內主推的威士忌「琲立王」三重麥芽威士忌於2014年由波爾多酒王Petrus酒莊的老闆Jean Moueix與Alexandre Sirech一同創立，也是法國總理招待貴賓的一款國宴酒，主要特色為來自三種不同地區（布列塔尼，阿爾薩斯和干邑區）和三種不同蒸餾廠獨特融合，塑造出優雅、高貴的溫潤口感，而「琲立王」一詞在古法語中有美麗小路的含意，代表著它不僅是一個威士忌品牌，更代表著一種心境與態度，也是法國絕無僅有的100%三重麥芽威士忌。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）