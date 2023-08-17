一場超越車主期待的高球賽事 BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽台北依德、台北鎔德預賽圓滿閉幕

已是台灣車輛業界舉辦高球賽事典範的BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽『台北依德、台北鎔德預賽』，其2023賽事於8月14日至15日在桃園大溪高爾夫球場圓滿閉幕，不僅賓主盡歡，兩天預賽從接待、出賽、賽中補給、晚宴，更再次讓車主們感受了台北依德、台北鎔德始終堅持的:超越車主期待的服務！

今年台北依德、台北鎔德預賽特以【揮動鎔耀，依決高下】作為主題，一共號召近300位車主共襄盛舉。在簡金鎔董事長鳴槍後拉開活動序幕，車主們在賽事中大展身手，盡情揮灑揮桿樂趣。問起現場參賽車主，都對業者的熱情、貼心和大方留下深刻印象，除了在大溪會館門口熱烈接待，更大方提供各式可口的肉蛋、碎蛋土司、香蕉和咖啡，車主想吃碗麵也有服務人員親自端到面前，各式飲料、機能凍飲、運動飲料任憑車主取用，甚至還提供精緻潤口的白木耳紅棗桂圓飲，回場亦都主動招呼車主再補充，甚至擔心不足，特派多輛小蜜蜂巡迴全場供應，不像多數業者會限發賣店餐券，總是希望車主能充分得到一場盛宴般的招待體驗。

簡金鎔董事長表示，給予客戶有溫度的禮遇，已是集團永不妥協的信念，但更要讓員工有幸福及認同感，也因此，台北依德、台北鎔德已連續兩年囊括幸福企業金獎、全台最佳經銷商及最佳服務等大獎殊榮。圖／業者提供

揮桿喜迎2023電車新世代！台北依德、台北鎔德這次特別在大溪球場展出全新純電休旅BMW iX xDrive40及豪華旗艦BMW i7 xDrive60，為來賓增添多重感官娛樂體驗，最大話題是，業者特地準備了全新BMW iX xDrive40及BVLAGAR寶格麗名腕錶作為一桿進洞獎的榮譽賀禮！除要讓所有參賽車主貴賓能共同迎接BMW i的電動車時代，同時更要透過全新世代的前瞻科技，落實環境保育的永續議題，讓所有喜愛電動車的車主們都能享受豪華舒適的駕馭體驗。

正在加速營建中的【BMW蘭陽鎔德服務中心】預定2024年第一季試營運，第二季正式營運。這座位在宜蘭五結鄉五結路三段的嶄新據點，將成為所有車主到宜花旅行時最舒心的停駐點，當然也將提供BMW電動車車主專屬且完整的充電網絡服務。圖／業者提供

溫馨愉悅的晚宴時刻，台北依德、台北鎔德董事長簡金鎔董事長特別鄭重宣示，正在加速營建中的【BMW蘭陽鎔德服務中心】預定將於2024年第一季試營運，第二季正式營運。這座位在宜蘭五結鄉五結路三段的嶄新據點，將成為所有車主到宜花旅行時最舒心的停駐點。當然將提供BMW電動車車主專屬且完整的充電機能網絡，打造全方位BMW電能生活圈，豐富車主們的每趟綠色出行。

『作為服務業，要有能Under promise, over deliver的能力！不僅完成期待甚至超越期待，是我們的執念。』這是簡金鎔董事長在晚宴上的感性發言，也是他38年來秉持的服務理念。他表示，帶領集團不斷前行與成長茁壯，同時給予客戶有溫度的禮遇，已是永不妥協的信念。但最重要的，『是要先讓員工有幸福及認同感』，也因此台北依德、台北鎔德已連續兩年囊括幸福企業金獎、全台最佳經銷商及最佳服務等殊榮，放眼未來，集團也將持續追求卓越藍圖，邁向永續經營及達成社會共融！