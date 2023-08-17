全國球場與台灣奧迪經銷商順利汽車 成功舉辦趣味高球家庭日
與親愛的家人同隊打高爾夫，享受天倫之樂，其樂無窮，打高爾夫及一起打高爾夫的幸福，全國球場即與台灣奧迪授權經銷商順利汽車，於8月16日舉辦趣味高球家庭日活動，其中四人二球比桿趣味賽圓滿完賽，在打球競技中無形中亦增進了彼此的感情。
在低壓帶影響下，當天天氣相當不穩定¸ 開球前蓬勃大雨, 眼看活動就要受影響, 好在天公作美, 雨停了場地乾爽, 微風徐徐下, 球洞還備有補給站、遊戲洞, 讓大家享受了一個超棒的家庭日。
活動採四人二球比桿趣味賽, 同隊之2人在各洞以交替順序打同一顆球協力完成, 直到進洞為止, 最後以新新貝利亞制計算成績, 在歡樂的氛圍下結束比賽, 淨桿冠軍由台灣奧迪授權經銷商-和順利汽車貴賓林義泓/鄭承家獲得寶座, 淨桿亞軍則由全國球場會員林郁盛/林郁勛兄地檔合力奪下, 淨桿季軍由鐘禹捷及父親鐘國良獲得。
全國球場以其作為中部最具知名度高爾夫俱樂部，特別感謝合辦單位之台灣奧迪授權經銷商和順利汽車，同時感謝崴得廣告、Casa家電、因特力淨、UV100、TaylorMade、男研堂、娘家滴雞精、娘家大紅麴、Younex、藍柏閣、登琪爾、艾瑪絲、誠詣酒窖、十靈本舖及富盟旅遊等重量級業者的熱情贊助；尤其提供豐富的摸彩獎品多達40多份, 讓參加貴賓們盡興，滿載而歸、為整場活動賽事劃下完美句點。