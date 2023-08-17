全國球場與台灣奧迪經銷商順利汽車 成功舉辦趣味高球家庭日

與親愛的家人同隊打高爾夫，享受天倫之樂，其樂無窮，打高爾夫及一起打高爾夫的幸福，全國球場即與台灣奧迪授權經銷商順利汽車，於8月16日舉辦趣味高球家庭日活動，其中四人二球比桿趣味賽圓滿完賽，在打球競技中無形中亦增進了彼此的感情。

在低壓帶影響下，當天天氣相當不穩定¸ 開球前蓬勃大雨, 眼看活動就要受影響, 好在天公作美, 雨停了場地乾爽, 微風徐徐下, 球洞還備有補給站、遊戲洞, 讓大家享受了一個超棒的家庭日。

台灣奧迪授權經銷商和順利汽車高層出席頒獎給最佳家庭組淨桿冠軍(中)。圖／業者提供

活動採四人二球比桿趣味賽, 同隊之2人在各洞以交替順序打同一顆球協力完成, 直到進洞為止, 最後以新新貝利亞制計算成績, 在歡樂的氛圍下結束比賽, 淨桿冠軍由台灣奧迪授權經銷商-和順利汽車貴賓林義泓/鄭承家獲得寶座, 淨桿亞軍則由全國球場會員林郁盛/林郁勛兄地檔合力奪下, 淨桿季軍由鐘禹捷及父親鐘國良獲得。

全國球場以其作為中部最具知名度高爾夫俱樂部，特別感謝合辦單位之台灣奧迪授權經銷商和順利汽車，同時感謝崴得廣告、Casa家電、因特力淨、UV100、TaylorMade、男研堂、娘家滴雞精、娘家大紅麴、Younex、藍柏閣、登琪爾、艾瑪絲、誠詣酒窖、十靈本舖及富盟旅遊等重量級業者的熱情贊助；尤其提供豐富的摸彩獎品多達40多份, 讓參加貴賓們盡興，滿載而歸、為整場活動賽事劃下完美句點。