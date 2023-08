車速與節拍交織的雙重饗宴 汎德熱情舉辦“WE ARE M. SPEED BEATS CONCERT”

為競技與極致操駕而生的BMW M品牌,歷經50年製造出一款又一款的速度機器,BMW M已然成為頂尖熱血駕馭的代名詞,BMW M因投入賽車運動而誕生,開啟賦予人們無數駕馭樂趣之路,一系列的性能車款讓每一位車主於日常中即可享受最接近賽車的激情駕馭感受,成功引領車壇風潮。在BMW M品牌50週年之際BMW更推出許多令人矚目的性能車款,包括全新世代BMW M2、BMW M3 Touring以及全新首創BMW XM。為了讓更多喜愛BMW M車款的車迷可以近距離感受M Power的極致魅力,BMW總代理汎德舉辦「WE ARE M. SPEED BEATS CONCERT」活動,以最熱血、動感的演唱會形式,讓BMW M2、M3 Touring以及XM齊聚登台亮相。

充滿熱情的「WE ARE M. SPEED BEATS CONCERT」夜晚,汎德邀請多位台灣大勢歌手與全新BMW M2、M3 Touring以及XM接連登場,包括Karencici、蛋堡 Soft Lipa、Julia吳卓源、熊仔等歌手,讓現場所有M子民隨著音浪節奏撼動感官,沉浸於融合R&B、嘻哈、饒舌與BMW M澎湃性能的多重激情盛宴。於「WE ARE M. SPEED BEATS CONCERT」登場的歌手們皆為台灣歌壇新世代兼具創作與演唱功力代表,多次入圍與獲得金音創作獎及金曲獎多項獎項肯定,廣受年輕世代喜愛。

主持人Lulu 黃路梓茵發揮金鐘獎節目主持人的堅強實力,專業地為現場來賓介紹所有M 車款特色。圖/業者提供

率先登場的華語樂壇創作新星Karencici,具強烈的自我個性,如同BMW M2的動感基因,以操之在我的精神主宰前進方向。Karencici演唱時,可以看見舞台上獨特亮眼車色M Zandvoort Blue的BMW M2車尾上有個鮮紅唇印,與《Kiss Me》歌曲相互呼應;Karencici更於「WE ARE M. SPEED BEATS CONCERT」活動中獻唱還未發表的全新作品《JieJie》,精心的曲目安排讓全場歌迷興奮不已。

睽違多時再次合體的熊仔與Julia吳卓源合唱人氣歌曲《買榜》,輕快的節奏襯著Carbon Black的BMW XM,為活動中的亮點彩蛋。圖/業者提供

接續登場的蛋堡Soft Lipa帶著第32屆金曲獎「最佳華語男歌手獎」的歌王頭銜,現場以身兼DJ與演唱的表演模式,展現全能音樂功力,就於如同其搭乘登場的BMW M3 Touring,有著與BMW M3一脈相承的勁悍性能與Touring車型靈活機能,驚豔全場。最有態度的蛋堡Soft Lipa在音樂創作上獨具風格且充滿創意,他利用現場播放的BMW M影片的背景旋律混音作為開場音樂,一連串的嘻哈饒舌音樂搭配蔡子琪華麗流暢的長笛演奏,讓現場氣氛熱情高漲。蛋堡Soft Lipa表示,「WE ARE M. SPEED BEATS CONCERT」活動適逢「嘻哈音樂50歲」生日,可以在這一天用他自己的方式做自己喜歡的音樂與表演,最是符合嘻哈文化的精神。

獨特亮眼車色M Zandvoort Blue的BMW M2車尾上有個鮮紅唇印,與Karencici演唱的《Kiss Me》歌曲相互呼應。圖/業者提供

同樣與BMW M3 Touring一同登場的R&B女神Julia 吳卓源,站在紅色M3 Touring前更突顯她的個人風格與舞台魅力。具有深厚音樂背景的Julia吳卓源演唱一連串的膾炙人口的歌曲包括《‎better off without you》、《otherside》以及《七十億分之一》,讓現場的車迷與粉絲為之瘋狂。最後登場的是甫以《PRO》專輯榮獲第34屆金曲獎「最佳華語專輯獎」,擁有「韻腳無限總裁」稱號的熊仔,搭乘全新首創BMW XM帥氣登場。熊仔近期佳作《88BARS》讓他首獲第33屆金曲獎「最佳作詞人獎」,整首歌全程無副歌,用著 88 個 BARS轟炸聽眾,有如BMW XM傲然之勢。BMW XM擁有力拔山河的油電混合動力系統,綿延無止境地提供澎湃動力,就像熊仔快嘴饒舌且善於將各種情境融入歌詞中,將每一分車輛動態融合於流暢緊湊的節奏上,讓現場氣氛嗨到最高點。最終壓軸則是由睽違多時再次合體的熊仔與Julia吳卓源合唱人氣歌曲《買榜》,輕快的節奏襯著Carbon Black的BMW XM,為「WE ARE M. SPEED BEATS CONCERT」活動中的亮點彩蛋。

全新BMW M3 Touring在巨幅LED螢幕後方準備登上舞台。圖/業者提供

演唱會尾聲,全新BMW M2、M3 Touring、XM所有新車全員上陣,擔任「WE ARE M. SPEED BEATS CONCERT」活動主持人的Lulu 黃路梓茵發揮金鐘獎節目主持人的堅強實力,專業地為現場來賓介紹所有M 車款特色,更即興加碼演唱《好喜歡你》,台上台下滿滿的熱情與活力也為整晚的活動畫下完美的句點。隨著BMW M車款的陣容不斷壯大,BMW M品牌不僅在性能車款上不斷創新,亦致力透過不同形式將”WE ARE M”的凝聚力擴散到更廣的層面,「WE ARE M. SPEED BEATS CONCERT」讓更多人透過車款與音樂的結合進一步接觸、認識BMW M品牌,讓BMW M的種子得以蔓延茁壯。