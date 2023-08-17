北觀處舉辦「玩夏北海岸」 搭配七夕情人節淺水灣海灣浪漫假期登場

瞄準盛夏時節，北觀處於8月1日至9月30日舉辦「玩夏北海岸」系列活動，分別在淺水灣、白沙灣和中角灣三個區域打造一系列夏日活動。自8月12日起至9月30日止於淺水灣推出「海灣浪漫假期」搭配七夕情人節隆重登場，要與民眾一同度過浪漫七夕美好時光。

為配合「七夕情人節」主題，北觀處玩夏北海岸於淺水灣推出「藍白漫戀裝置」，分別以戀愛中不同階段呈現出主題，藍白相間的浪漫裝置座落於海岸線步道，讓遊玩的民眾們重溫愛情的美好時刻，另外現場也設置長約80米夢幻的「閃光限定」追光海岸步道，白天和夜晚呈現出不同感受。最令人期待的抽獎活動「情人好禮服務站」將設置於淺水灣停車場旁廣場上，現場準備各種情人主題好禮要大放送，包含淺水灣沿岸20間餐廳可適用200元現金折價券、情人主題玫瑰花、主題明信片以及26,000元鑽戒大獎。

藍白漫戀裝置-「承諾」愛情的重量。圖／北觀處提供

另人期待的「海灣情人音樂會」也將於8月19日七夕前夕浪漫開唱。當天將邀請多組歌手輪番演出，包含金曲創作才女孫盛希、超級偶像冠軍歌手張語噥、馬來西亞創作歌手王艷薇、政大金璇獎創作歌手胡家誠等。情侶們在現場一邊聆聽著抒情音樂一邊欣賞海岸美景，在淺水灣留下屬於彼此間最美好的難忘回憶。

北觀處處長方正光表示，淺水灣擁有美麗的海岸線步道、沿岸浪漫主題餐廳、悠遊海景自行車道，是親子族群出遊、情侶們看海約會的旅遊首選。此次搭配七夕情人節，北觀處也在淺水灣擁有許多特色餐廳的沿海步道，以藍白漫戀為主題設置四個雙人裝置藝術打卡熱點，且設計現金折價券與抽鑽石戒指大獎活動，邀請民眾七夕浪漫心動佳節前來淺水灣，共度美好的海灣浪漫假期。

藍白漫戀裝置-「熱戀」你是我眼中的風景。圖／北觀處提供

官方粉絲團：https://www.facebook.com/northguan?locale=zh_TW

「玩夏北海岸」官方LINE客服：@nc_summer

ACCUPASS購票連結：https://reurl.cc/8jRLvX

台灣好行購票連結：https://reurl.cc/2LeL0r