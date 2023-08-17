S2O Taiwan潑水音樂節重磅回歸 火龍數位科技強勢推出令人驚艷水舞盛宴

由泰國S2O Factory Company團隊來台操刀指導、Rising Film風度影業主辦、泰樂文化執行的S2O Taiwan潑水音樂節，將於8月19、20日假台北大佳河濱公園重磅登場，活動由泰國S2O Factory Company團隊來台操刀指導、Rising Film風度影業主辦、泰樂文化執行，引進獨家360度水舞系統來台，受到高度矚目。

「S2O Taiwan潑水音樂節」亮點一次看

主舞台除了集結三大「派對神曲製造機」的鳳凰之子、Jonas Blue與R3HAB等嘉賓外，主打嘻哈的副舞台Money Bunny，卡司陣容包含Lil Mosey、GRAY、LOCO與南韓嘻哈女力CAMO 等，更特別設置「S2O Water BOOM STAGE」，邀請國際一流創新遊戲公司「火龍數位科技遊戲」打造CARWASH洗車工廠，上演最性感火辣的火龍女孩比基尼水舞盛宴，超強視覺將帶給音樂愛好者震撼體驗。

國際級的藝人 國際間的合作

今年S2O TAIWAN重金打造國際級的音樂殿堂，共69組藝人橫跨西洋、東洋，吸引各國遊客及品牌參與這場水舞盛會。該團隊由台灣、泰國、巴西、中國大陸組成的火龍數位科技遊戲，致力打造國際化手遊和端遊的遊戲開發公司，具有國際化視野優勢及全球遊戲推廣及營運經驗，為遊戲玩家打造休閒社交娛樂遊戲，擅長做遊戲並熱愛音樂，精選22位火龍女孩，推出沉浸式的水舞體驗，期望能與全世界的音樂愛好者交朋友。

火龍數位科技精選22位火龍女孩，推出沉浸式的水舞體驗，期望能與全世界的音樂愛好者交朋友。圖／主辦單位提供

「火龍數位科技遊戲」是追求為全球遊戲玩家創造快樂與價值的新銳公司，已成功研發出《SUPER WINNER》和《爆打恐龍》兩款遊戲，採用國際最流行、最成熟的Unity遊戲引擎開發，兩款遊戲具有不同的主題定位與遊戲玩法，迥然不同的美術風格，即將在國際市場隆重推出，為全球遊戲玩家展現新穎的遊戲體驗。

2023 S2O串起亞洲海外四大巡迴場次，包括三亞、首爾、香港、台北，選定台北做為壓軸最終站，國際級的Line Up加上清涼潑水設施、現場性感火龍女孩，帶給音樂迷們體驗前所未有的夏日體驗。詳情可查詢購票網站：遠大售票系統Ticket Plus FB/IG S2OTaiwan