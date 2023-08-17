康博診所榮獲品牌金舶獎 成業界首位

康博診所於第五屆品牌金舶獎榮獲「服務創新組」獎項，以卓越的服務品質和引領行業的創新精神，獲得了評審和業界人士的高度讚譽，更成為全國首間榮獲此殊榮的預防醫學診所。

康博診所總經理葉芳竹在接受訪問時表示:康博診所的成立宗旨為：預防勝於治療，在心血管疾病成為國人十大死因主因的今天，心血管保健及預防的觀念刻不容緩，藉由持續的創新服務，康博診所致力於讓人們遠離急診室，實踐預防醫學的價值。然而，預防醫學需要更多的宣導和支持。參與品牌金舶獎，是一個能夠讓更多人認識品牌的絕佳機會。

葉芳竹總經理也強調，獲得品牌金舶獎服務創新獎，對於醫療團隊來說是一個極大的榮譽。這個獎項是對康博診所多年來在心血管養護和預防醫學領域不懈努力的肯定，也是鼓勵診所繼續不斷創新，提供最優質的預防醫學服務，為社會的健康事業作出更大的貢獻。

康博診所的經營理念是「為每個人打造健康幸福的人生」，診所整合了專業醫療資源，並融入創新服務，致力於幫助每個人遠離急診室，實現健康幸福的生活。康博診所的創辦人吳俊毅先生，因親友的中風經歷，深感身邊人們因心血管疾病所帶來的痛苦，因而決定創立康博診所，並引入美國正宗體外反搏療程EECP技術，讓客戶能在同一地點獲得全面的健康照護。

葉芳竹總經理表示，康博診所在醫療服務創新的方面，有著明確的未來發展規劃，致力於打造預防醫療的生態圈，短期內，計劃擴大診所的數量，提供更多全面的健康服務。中期目標則是在全國範圍內建立多家直營和合作經營診所，同時發展醫療儀器代理和租賃業務，提供國人更多元、更便捷的醫療解決方案。長期規劃則包括與醫院和各科別聯合，建立全面健康管理體系，並在多個都市設立大健康園區，提供全國各鄉鎮村里的落地式健康服務。康博診所將繼續以專業和創新為基石，為全國客戶打造健康幸福的未來。