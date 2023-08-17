業界創舉 美加醫美獲2023品牌金舶獎

美加醫美在第五屆品牌金舶獎頒典儀式上獲得「國際授權潛力組」獎項，成為全台灣第一間，也是目前唯一一間獲得此殊榮的醫美診所，美加醫美總經理簡佩瑜表示，美加致力於醫療服務品質的提升，2020年獲得診所美容醫學品質認證金質獎，今年度獲得品牌金舶獎，對團隊是一大肯定，更是動力，美加醫美將以此殊榮為契機，深化國內市場、加緊腳步擴大海外市場，讓台灣的優良醫療品質讓全世界看見！

美加醫美的核心理念是「只做對人有幫助的事」。在14年前創立之初，美加醫美看到了醫美市場存在品質不一和消費者信任下降的問題。為此，創始人與理念相同的醫生們攜手合作，創辦了美加醫美。簡佩瑜總經理表示，美加的使命不僅是優化國人的醫美醫療水準，更要將成功經驗轉化為MEGA PLUE賦能系統，幫助夢想追求醫美事業的夥伴們輕鬆創業、穩健成長。美加堅守「只做對人有幫助的事」的核心價值觀，為客戶提供真正有幫助的服務和產品。

美加醫美總經理簡佩瑜表示，獲得品牌金舶獎是美加醫美的一大榮譽。這一殊榮是對醫療團隊努力的肯定，獲得獎項讓更多人認識美加醫美的價值和專業，更加強了客戶對品牌的信任。同時，通過與其他卓越機構的交流，美加醫美因此積累了寶貴的經驗和啟發，美加一直以來的經營理念都是基於醫美行業的熱愛和使命感，希望透過持續提供價值，推動整個行業的發展，讓更多人獲得美麗和自信。

作為一家專注于卓越的醫美機構，美加醫美不僅著眼於國內市場，更積極拓展海外市場。參與品牌金舶獎不僅能夠讓更多人瞭解其理念和使命，還能在國際舞臺上展示其優異表現。通過這一榮譽，吸引更多國際客戶的目光，進一步擴大影響力和市場份額。品牌金舶獎成為了一個卓越展示其價值和專業的平臺，美加醫美相信，通過這個機會在國際舞臺上取得更大的成功，開創更多海外合作機會。

最後，美加醫美總經理簡佩瑜強調，未來，美加醫美將持續創造新價值，利用MEGA+賦能系統協助其他醫美同業，提升整個市場的活力和動能。同時，加強國內外的授權合作，與合作夥伴共同追求成功，這也是此次獲得金舶獎殊榮的最大價值！