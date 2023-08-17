經濟部帶領餐飲業進軍新加坡 助臺式好味落地掀起新熱潮

為協助餐飲業者開拓海外市場，經濟部商業司於今(17)日帶領餐飲業者赴新加坡辦理「2023臺星餐飲業媒合交流會」，包含鬍鬚張、樂多多集團、乾杯餐飲集團、小木屋鬆餅等12家知名餐飲業者，與當地餐飲協會、通路商及標竿餐飲業者等進行拜會及交流，讓臺灣餐飲業在競爭激烈的疫後國際市場開拓餐飲商機。

新加坡為東南亞重要經濟體，根據瑞士寶盛（Julius Baer）「2023年全球財富及高端生活報告」指出，新加坡政府成功吸引高淨值人士前往生活和工作，高收入水平亦推升新加坡市場的消費能力與水平，加上新加坡與臺灣經濟、文化領域的交流上相當密切，因此成為臺灣餐飲業拓展利基。且在疫情期間當地媒體調查有6成消費者在疫情解封後想出國旅行，而臺灣就是最熱門目的地之一。經濟部趁這波熱潮協助業者勇闖新加坡餐飲市場，舉辦本次國際商機媒合活動，創造更多海外合作契機。

本次臺星媒合交流會總計簽署了9家合作意向書，盼台灣業者能飛向海外。圖／經濟部商業司

經濟部商業司表示，媒合活動邀集對臺灣餐飲業有興趣之25家新加坡企業參與媒合，現場促成9張合作意向書，包含「不貳光車輪餅」與新加坡「New Gourmet Pte Ltd」合作，預計至新加坡進行展店；「五十年杏仁茶」與新加坡GoPizza品牌加盟主「BA TOR YAO Pte Ltd」合作預計輸出杏仁茶產品；「福慧根湯」與「GJH Pte Ltd」合作預計將產品輸出；「福慧根湯」與個別投資者「Simon Wang」合作預計將產品輸出；「老媽拌麵」與「GJH Pte Ltd」合作預計將產品輸出；「茗媛茶點」與「Hawker Heroes Pte Ltd」數位平台合作預計將洽談後續合作期望能在平台上架。



「茗媛茶點」與「Star Food & Beverage」合作預計將洽談產品輸出至當地；「三分春色」與「Papercut Pte Ltd」預計代理品牌進新加坡；「肉鮮生」與寮國廠商「SAVANKHAM F&B CO LTD」預計合作盼能將品牌輸出至當地，本部後續也將關心雙方實質合作進展。 本次於新加坡的餐飲業媒合交流活動，除積極促成臺灣餐飲業與新加坡企業的合作，經濟部也會持續輔導國內餐飲業者針對國際餐飲市場與顧客消費需求，開發適合輸出海外之產品，包含協助業者商標註冊、報關與倉儲物流運籌等配套機制及品牌授權或海外展店策略等，協助餐飲業者站穩國際市場。