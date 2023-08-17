超人氣伴手禮『肉鬆餅』引爆台港網友口碑爆棚

一年一度的中秋節即將到來，又是許多人煩惱送禮的時刻，該如何挑選美味又別出心裁的中秋節禮盒呢？知名肉鬆餅專家「胖肉鋪」以傳統古早味的肉鬆為起點，誓言做出一顆「不一樣的餅」，因而打造出明星商品——肉鬆餅，酥鬆化口、濃郁的奶油香氣，再加上豐富爆量的內餡，迅速紅遍台港地區，也成了許多人過年過節的伴手禮推薦品牌第一首選。

肉鬆餅不僅美味又特別，貴氣的禮盒更是送禮首選。圖/業者提供

許多人對於肉鬆的第一印象是很乾，胖肉鋪獨創類鳳梨酥餅皮，採用日本高級麵粉、法國進口發酵奶油，以及台灣在地豬肉鬆，搭配餅皮與餡料1：9的爆餡比例，將傳統油酥餅皮再升級，打造出溫潤、綿密的紮實口感卻不乾口、油膩，不僅外表金黃誘人，每一口更是頂級享受。除此之外，「鹹蛋肉鬆捲卷酥」、「肉桂肉鬆捲卷酥」也是胖肉鋪的招牌商品之一，全台獨創的法式工法，如年輪般一層又一層的包覆鹹香肉鬆餡，酥脆口感更是療癒，不論作為伴手禮或者辦公室下午茶都再適合不過，更是現在團購的新寵兒。

胖肉鋪主打以台灣肉鬆餅作為伴手禮，堅持不添加防腐劑，在製程上保持嚴謹，這些年來在不忘初衷的前提下，將50年老師傅的傳統手藝結合創新，大膽碰撞出新火花，例如前陣子與台灣經典的「鱷魚蚊香」聯名合作，將肉鬆拌入餅乾中，復古天然香料搭配經典蚊香造型，讓「聞香肉鬆餅乾」掀起一波滿滿的回憶殺。

「聞香肉鬆餅乾」鹹香風味搭配經典蚊香造型，推出後掀起熱烈討論。圖/業者提供

胖肉鋪肉鬆餅為了滿足不同人群的喜好，除了原味，還有金沙肉鬆餅、芋泥肉鬆餅和麻糬肉鬆餅等多種口味。今年也推出多款新商品，如菠蘿香芋蛋黃酥、水果軟心酥、奶皇流心餅、烏色草莓肉鬆酥等，備受好評！目前中秋禮盒正熱烈預購中，貴氣的禮盒設計，也受到許多公司行號的愛戴，詳細資訊請上「胖肉鋪」官網查詢 ( https://www.fatfoodieshop.com.tw/ )。