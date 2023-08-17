OVO 震撼發表 Warpple LS8 電視訂閱制小霸王 43/32 型月付 199 起

OVO 旗下 Warpple 發表萬元投影機 CP 值天花板代表作- Warpple LS8，一款集高亮度、強化低音、實惠價格於一身的 1080P 智慧投影機。支援 4K 解碼、700ANSI 流明，雙聲道喇叭搭載 90mm 低音振膜，更有 32GB 超大容量，可下載百部戲劇、離線也能看，挑戰投影機性價比的極限。此外，OVO 獨創的電視訂閱制，也看準年輕人「追劇體驗升級」趨勢，新增「自帶聲霸」小霸王 43/32 型智慧電視，每月最低只要 199 元起；OVO 可移動電視「推推閨蜜機」募資金額突破 1200 萬大關，曝光最新設計高顏值遙控器，網友驚呼「超簡潔好方便」！

電視訂閱制新增「自帶聲霸」小霸王 4332 型月付 199 起 。圖/ OVO提供

Warpple LS8，萬元投影機性價比天花板

Warpple LS8 採用最新款高亮度光機，其 700 ANSI 流明的強大投影效果，在燈不關全黑的環境下也能確保影像清晰明亮。這一特點搭配真 1080P 解析度，以及對 4K 的解碼支援，讓影片和投影在超大畫面、遠距觀看時仍然表現出色。

Warpple LS8 搭載雙聲道 5W+5W 優質單體音效，為觀賞影音內容帶來更加沈浸式的聽覺體驗，讓每個音符都深入心靈。強化重低音是 Warpple LS8 的一大特色，90mm 一字型連體振膜的設計使低音效果更為澎湃，並擴展了音場的覆蓋範圍，讓每一次投影都能帶來身臨其境的震撼感受，同時也能單獨當藍牙喇叭使用。

32GB大容量，登山露營無網路可看百部戲劇

Warpple LS8 擁有 32GB 超大容量記憶體，能透過高速雙頻 WiFi 或 USB 輕鬆下載百部戲劇，即使在無法連線網路的深山露營中，也能隨心享受影音娛樂。

Warpple LS8 投影機帶來一場視覺和聽覺的饗宴，700 ANSI 流明、1080P 高畫質、雙聲道加上 90mm 連體振膜強化重低音，將是萬元投影機 CP 值天花板。即日起在嗨嗨盒子 (hihibox.com) 預購贊助，讓您以 62 折 7,999 元的優惠價格輕鬆擁有 https://www.hihibox.com/ls8。

「電視訂閱制」鎖定年輕人每月 199 起，推推閨蜜機募資破 1200 萬

OVO 台灣獨家的「電視訂閱制」，瞄準年輕人從手機轉移到電視機上的「追劇體驗升級」趨勢，新增「自帶聲霸」小霸王 43/32 型智慧電視 ST43/ST32，每月最低只要 199 元起，免押金免預繳，期間持續升級與保固，2 年期滿可自由轉換或退租，續租更優惠 https://www.hihibox.com/tvsub。

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