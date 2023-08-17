「WAT月宮醉流心寶盒」雙果流心月餅雞尾酒入餡超炫閃卡帶你窺探月宮

屢屢推出新商品，就能掀起話題高潮的全台最潮雞尾酒「WAT」，繼2022年的雞尾酒月餅大受好評，一推出就深受粉絲喜愛後，再度與糕點界的模範生「金格」，攜手推出2023中秋節限定禮盒「月宮醉流心寶盒」。今年更升級以雞尾酒作為月餅內餡流心，咬下一口流心爆漿的融潤口感，彷彿躍升到月宮。搭配上金格以日本烘培技術製做出的格芙蕾薄餅，兩種讓人回味無窮的口味。「雙果醉留心雞尾酒」為本次中秋節特調全新口味，使用台灣在地水果百香果及芒果，及WAT經典款「文旦接骨木花雞尾酒」，加上外盒俏皮雙重情境的炫閃卡，直接讓你窺探神祕月宮裡，月兔及嫦娥在為了即將到來的中秋節忙碌。時尚又創新的禮盒，跳脫出傳統中秋節的框架，也承載了滿滿的祝福。

「WAT x 金格 月宮醉流心寶盒聯名禮盒」內含「雙果醉留心雞尾酒VOL:12%)」1入、「文旦接骨木花雞尾酒 VOL:15%」1入、「金萱檸檬香柚流心雞尾酒月餅」2入 、「雙果醉流心雞尾酒月餅」1入、「格芙蕾法式薄餅-巧克力」2入、「格芙蕾法式薄餅-紅烏龍」2入。建議售價：799元。業者提供

業者表示，加入台灣在地水果，WAT全新風味「雙果醉留心雞尾酒」是今年2023中秋節限定的特調，內含琴酒 / 百香果、芒果、茉莉花、接骨木花、伯爵茶、白酒醋，百香果和芒果的酸甜，與琴酒、茉莉花的芳香一同於口中綻放，伯爵茶帶來舒適韻味，白酒醋則點綴一絲微妙香氣，活潑且順口。而「文旦接骨木花雞尾酒」則為WAT經典款，運用台灣特色水果，也是每年中秋節必吃的文旦，優雅白花與酸甜果香交織，沁香風味細緻，每一口幸福都在嘴裡回味無窮。

而今年禮盒內2種口味的金格月餅，以酒入餡，成熟果香的雞尾酒與溫潤甜美的桃山月餅完美結合。同雞尾酒「雙果醉流心雞尾酒月餅」，一切開清淡的酒香流心緩緩流出，百香果及芒果的果香堆疊出 香甜的滋味，咬下的每一口都是驚喜。而「金萱檸檬香柚流心雞尾酒月餅」，柚子清爽的濕潤流心，加上台灣柚子丁，清甜微酸流心的滋味滑入唇齒舌尖，搭配上雞尾酒，絕對是中秋節不可缺少的搭配。除了創意的雞尾酒跟超順口的流心月餅外，禮盒中還包含金格的明星商品-Gaufre格芙蕾薄餅，格芙蕾薄餅結合東西方烘焙精髓，融匯法式糕點的精髓並融入和菓子的優點，帶來獨特的滋味，讓您品味日式和風與法式點心碰撞所帶來的美好滋味。

「WAT月宮醉好月圓三入提盒」內含「雙果醉留心雞尾酒VOL:12%)」1入、「文旦接骨木花雞尾酒VOL:15%」1入、「冬瓜蜜高球雞尾酒VOL: 11.5%)」1入。建議售價：599元。業者提供

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