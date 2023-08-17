2023海宴水產精品頒獎典禮 20產品獲獎極「鱻」上桌

農業部漁業署推動國產水產品精緻化、精品化已邁入第10年，今年的「海宴水產精品」評選活動也不例外，經過評審在眾多水產品中嚴選出20項水產精品，農業部長陳吉仲親臨農業部大禮堂為第十屆頒獎典禮致詞說，他說，今年是以「極致鱻禮 真心十意」為理念舉辦評選活動，也是台灣水產品成長與發展的共同見證，更是對水產業界精緻特色產品的肯定。

陳吉仲說，為推動國產水產品朝向高品質、高附加價值、精緻時尚及食品安全等層面發展，自2010年開始起辦理「海宴水產精品」評選活動，歷經十屆海宴的精心打磨與淬鍊，國產水產品從過去以生鮮冷凍為主的精品，逐漸發展至現在多元的分切加工及調理加工製品，不僅賦予水產品更深度、更廣的行銷及應用層面，也展現其創新與技術上的成就，更期盼國內水產精品能繼續日新月異，行銷到全世界。

漁業署署長張致盛表示，今年從上百件參賽產品中，經評專業評審把關，嚴選出20項健康安全、創新多元的水產精品，有興趣購買的消費者，可自即日起至9月30日止，至電商購物平台「鱻魚購-海宴水產精品專區」訂購，為即將到來的中秋佳「鱻」備禮，這段期間下訂還可參加抽獎，有許多精美好禮等著您來拿！

今年第十屆活動公布的20項得獎產品，都是通過CAS、HACCP、TQF、TAP、ISO22000 等至少1項以上驗證的產品，且原料使用涵蓋海洋捕撈及在地養殖的國產水產。其中東港豐水產的「豐鮪有魚禮盒組」囊括了黑鮪魚肉香腸、午仔魚、虱目魚、龍膽石斑魚等多元且優質的水產。

漁業署署長張致盛與第一波上台得獎者。圖／農業部渔業署提供

此外，因應民眾對即食水產品需求提升，市場趨勢已朝加工處理、加熱烹調、調理應用等技術轉型，使得此次加工製品選拔更為激烈，評審們依市場需求、創新製程等角度嚴格品評下，特選出三項創新精品獎。

得到創新精品獎的水產加工品分別為，一、專業比例調和百香果汁及魚鱗萃取物，製成風味質感兼具的全鱗淬膠原蛋白吸凍飲；二、大宗養殖的虱目魚為原料，將台南古早風味全面發揮，完美呈現在地文化特色的西瓜綿虱目魚；三、高壓滅菌處理，搭配生米穀粉擠壓造粒製備，另保留石斑魚肉塊綿密口感的龍膽石斑魚粥，這三項產品均獲得全體評審委員一致推薦。

漁業署還另選出的海宴水產精品，不僅可在鱻魚購物平台線上選購，也可於9月16、17日前往新竹遠東巨城購物中心1樓中庭，向這次的獲獎廠商購買多元創新、健康安心、時尚尚青的國產水產禮盒！除響應產消及永續漁業，還能共創健康的水產價值，讓老、青、少、幼吃得安心，送禮更不煩心。

漁業署署長張致盛與第二波上台得獎者。圖／農業部渔業署提供

今年獲選的20家廠商推出水產精品中，值得推薦包括王子國際公司的外銷日本帝王鰻豪華綜合禮盒組、宏洋冷凍水產公司的思慕家常味-虱目魚尬鮪魚松禮盒組、台糖公司的台糖美人晶凍、溪和食品公司的海膳系列頂級醬王。

王子公司代表郭靜馨指出，公司推出的是生鰻片與蒲燒鰻片組合，能夠得獎是因為公司的鰻魚品種是白鰻，而且是以益生菌在雲林養殖場養殖，產品主要是外銷日本有40年之久，另外，生鰻片在市場上幾乎沒有業者反受，因為要夠新鮮，因為公司自己養殖可以控制品質，而鰻魚最大的價值是有豐富的鈣，比一般大骨的鈣多了好幾倍，且膽固醇是所有魚類最少的。

台糖生技事業部執行長孫鈴明則指出，台糖美人晶凍是萃取虱目魚魚鱗的膠原蛋白，結合莓果及葡萄糖胺等天然原料製作而成，有助於養顏美容及身體保健，這次能得獎是因為產品呈現果凍狀，方便飲用，且沒有任何防腐劑，食用與保存都很方便，算是技術與內容方面獨特而得獎。

得獎商品。圖／農業部渔業署提供

宏洋水產則以原味、海苔虱目魚鬆得獎，該產品是由百大青農夫妻檔，秉持生態永續、友善養殖及精準投標、產銷追溯、美味加工等理念，嚴選布袋虱目魚加上黃鰹鮪魚肉，經黃金比例焙炒製成。

溪和食品獲獎的水產加工品為黃金蝦醬(白蝦)、小卷醬、魩仔魚醬(原味/辣味)，製作的原料是捕撈龜山島海域的精選魩仔魚、小白蝦、小卷等，經HACCP驗證加工廠加工，自然香醇無添加任何化學物質，這是60年傳承的醬料，拌炒菜餚添了多層次美味。