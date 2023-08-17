蘇格蘭王子CHIVAS REGAL起瓦士「Extra 13年華麗玩桶」 突破框架顛覆想像

在國際烈酒大賽中屢獲大獎而風靡全球，以悠久經典的品牌歷史及優越的調和工藝，而被喻為蘇格蘭王子的「CHIVAS REGAL起瓦士」，早已是蘇格蘭威士忌的頂級代表之一。持續創新的Chivas Regal，今年推出的重量級新作「Chivas Extra 13年華麗玩桶」系列，以聚焦三種不同酒桶風味，顛覆對威士忌的想像並承襲起瓦士大膽、突破框架的品牌精神，挑戰威士忌在味蕾上的無限可能；同時由美國當代知名普普風藝術家Greg Gossel操刀設計酒標及包裝，充分展現了「蘇格蘭王子」Chivas 跳脫傳統威士忌的創新風格。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，「Chivas Extra 13年華麗玩桶」以三色實驗大膽玩「味」，推出分別結合「雪莉桶」、「波本桶」與「裸麥桶」的三大風味特色，加以熟成或過桶工藝處理，展現出持續創新並堅持高品質的品牌特色，包括台灣市場已上市的「紅窖雪莉」、「藍吧裸麥」，與八月份即將上市的「紫密波本」，皆為系列中的明星級酒款，而由美國普普風藝術家Greg Gossel的塗鴉風視覺設計則是點亮整個系列的畫龍點睛之作，搭配歷史性的圖案做層次的堆疊，用大量色彩的普普風，淋漓盡致的表現出「CHIVAS華麗玩桶系列」在經典中求新求變的精神與酒液層次豐富的風味展現。

Chivas Extra 13年「紅窖雪莉」溫和的琥珀酒液色澤，表現出成熟的梨子、哈蜜瓜、奶油太妃糖、牛奶巧克力與肉桂的甘甜果香，疊加絲絲的柔和生薑香氣，帶來成熟梨子的豐盈果味，香草、杏仁與肉桂的甜香口感，呈現馥郁悠長的尾韻。建議售價：950元。業者提供

其中首發的「紅窖雪莉」，以不同的創新實驗手法，玩味出獨特的雪莉桶風味，先精選部分酒液於西班牙Oloroso雪莉桶中歷經13年熟成的佳釀，與不同酒廠的酒液進行調和勾兌，使其酒體甜而不膩，層次更加豐富，不僅具有雪莉桶濃郁的多汁水果甜香，更帶有肉桂、香草和一絲柔和生薑的香氣，口感如牛奶糖般圓渾，尾韻馥郁悠長。而酒標及外盒則結合了西班牙國旗的主要顏色紅色與黃色，展現來自西班牙OLOROSO雪莉桶的特色奔放熱情，加上起瓦士的發跡地蘇格蘭國王街13號，傳達經典起瓦士與西班牙雪莉桶的完美融合。

Chivas Extra 13年「藍吧裸麥」溫和的琥珀酒液色澤，細膩而甜美，帶有香草、哈密瓜及巧克力牛奶脆餅的迷人香氣，帶出蘊含蜂蜜香甜及荳蔻的辛香，帶出柑橘、 牛奶、巧克力及肉桂的豐厚口感，尾韻馥郁而悠長。建議售價：950元。業者提供

而在外包裝設計上使用美國國旗上的紅藍白三色為色彩主軸的「藍吧裸麥」，以大膽線條、經典星星符號帶出美國意念。CHIVAS REGAL精選部分酒液在高品質的美國裸麥桶中過桶，整體酒款帶有細膩甜美、哈密瓜與巧克力的香氣，口感更蘊藏包含柑橘、牛奶、肉桂的豐厚口感，讓蜂蜜與橡木桶的香氣，大膽激盪。

Chivas Extra 13年「紫密波本」的琥珀酒液像多汁水果與太妃蘋果派般的濃郁，隨之伴隨的是綿密奶油與焦糖香草混和牛奶巧克力餅乾的香氣，猶如吃上一口撒上檸檬碎與肉桂粉的蜂蜜蘋果派，濃郁又富含層次的口感中，感受波本桶帶來的綿密口感，尾韻柔順加上溫和辛香料香氣，豐富而悠長。建議售價：950元。業者提供

另外於八月壓軸上市的「紫密波本」，是精選酒液在上乘的波本桶中進行過桶工序，再經由首席調酒師的巧手、精湛勾兌調和。結合多汁熱帶水果與太妃蘋果派的強烈嗅覺感受，口感則像是撒有檸檬粉與肉桂粉的蜂蜜蘋果派，波本桶又賦予尾韻溫和的辛香調，甜而不膩，是一款入門威士忌消費者都能輕鬆享用的威士忌口感。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)