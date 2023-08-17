卡地亞探索頂級珠寶設計經典語彙

卡地亞MARKERS OF STYLE 頂級珠寶展即日起至8月21日止於台北盛大開展，採預約制鑑賞。今年，卡地亞以「時尚典範」為題，探索設計美學，追求光影質感。20世紀初，基於這些核心理念，卡地亞風格應運而生，與品牌歷史密不可分的四個要素奠定了風格基調：精巧結構與簡約線條、幾何造型與色彩對比、動物與植物以及文化交流與融合均是卡地亞最具代表性的創作主題。即使每款新作各不相同，但萬變不離其宗，確保經典元素永保活力。這些風格元素有著各自的歷史淵源、特色工藝及忠實收藏家，在卡地亞作品上刻下一眼可辨的印記。

卡地亞將歷久彌新的經典風格與時尚現代感完美融合。每一件作品都是對卡地亞百年來卓越設計的經典致敬，同時又以嶄新的姿態展現著時尚前衛的風采。卡地亞的大師珠寶匠人將寶貴的鑽石、寶石與貴金屬巧妙結合，打造出絕美臻品傑作，讓每一位佩戴者都能在時光的長河中留下獨一無二的風采。

模特兒演繹 卡地亞《MARKERS OF STYLE》頂級珠寶展系列作品。業者/提供

陳庭妮以她非凡的魅力和高貴氣質，現身記者會中，今天所配戴價值近5億的作品是MIROITEMENT藍鑽項鍊與藍鑽戒指。做為多年的品牌好友特別談到：「『Miroitement』的法文是光澤閃耀之意，每個人皆散發著自身最耀眼的璀璨光芒。珠寶經過配戴者的演繹，與人之間產生的互動，更能讓珠寶的璀璨光芒與人的搖曳生姿相互輝映」；為盡顯珠寶工藝的精巧曼妙，特別藉由Model 的展演，光影在走動的身影中流動，寶石就像是有生命般的靈動起來，近距離感受頂級珠寶的工藝才能呈現的美妙姿態，帶給大家有別以往的展覽氛圍，與卡地亞一同踏上《MARKERS OF STYLE》時尚典範的旅程。頂級珠寶展出逾200件珍稀作品，展現卡地亞獨具匠心的非凡技藝。

探索頂級珠寶設計經典語彙

卡地亞MARKERS OF STYLE 頂級珠寶展即日起至8月21日止於台北盛大開展，採預約制鑑賞。今年卡地亞以「時尚典範」為題，探索設計美學，追求光影質感。20世紀初，基於這些核心理念，卡地亞風格應運而生，與品牌歷史密不可分的四個要素奠定了風格基調：精巧結構與簡約線條、幾何造型與色彩對比、動物與植物以及文化交流與融合均是卡地亞最具代表性的創作主題。即使每款新作各不相同，但萬變不離其宗，確保經典元素永保活力。這些風格元素有著各自的歷史淵源、特色工藝及忠實收藏家，在卡地亞作品上刻下一眼可辨的印記。卡地亞將歷久彌新的經典風格與時尚現代感完美融合。每一件作品都是對卡地亞百年來卓越設計的經典致敬，同時又以嶄新的姿態展現著時尚前衛的風采。卡地亞的大師珠寶匠人將寶貴的鑽石、寶石與貴金屬巧妙結合，打造出絕美臻品傑作，讓每一位佩戴者都能在時光的長河中留下獨一無二的風采。

陳庭妮以她非凡的魅力和高貴氣質，現身記者會中，今天所配戴價值近五億的作品是MIROITEMENT藍鑽項鍊與藍鑽戒指。做為多年的品牌好友特別談到：「『Miroitement』的法文是光澤閃耀之意，每個人皆散發著自身最耀眼的璀璨光芒。珠寶經過配戴者的演繹，與人之間產生的互動，更能讓珠寶的璀璨光芒與人的搖曳生姿相互輝映」；為盡顯珠寶工藝的精巧曼妙，特別藉由Model 的展演，光影在走動的身影中流動，寶石就像是有生命般的靈動起來，近距離感受頂級珠寶的工藝才能呈現的美妙姿態，帶給大家有別以往的展覽氛圍，與卡地亞一同踏上《MARKERS OF STYLE》時尚典範的旅程。頂級珠寶展出逾200件珍稀作品，展現卡地亞獨具匠心的非凡技藝。