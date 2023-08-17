暢遊南亞新航線！越捷航空推出越南胡志市-印度科欽直航

台灣飛越南台幣1,850元起 每週三至五開搶

越捷航空開通首班胡志明市-印度科欽（Kochi）航班，自此將越南經濟文化中心與印度西南部的古老港口連接起來。這條航線是越南到印度喀拉拉邦首條、也是唯一一條直飛航班，期望未來能促進兩國、地方的旅遊和經濟發展。台灣旅客也可以透過搭乘越捷航空，經胡志明市轉機前往印度西南部，盡情暢遊東南亞和南亞！

胡志明市-科欽每週共有週一、三、五、六4班飛機，飛行時間約為5小時。航班於19:20從胡志明市出發，22:50抵達科欽，回程航班於23:50從科欽出發，6:40抵達胡志明市（皆為當地時間）。

越捷副總經理杜春光（Do_Xuan_Quang）（左三）和印度駐胡志明市代表馬丹莫漢（Madan_Mohan_Sethi）（左四）在新山機場歡迎首位搭乘胡志明市-印度科欽首航的乘客。圖／越捷航空提供

加上飛往科欽國際機場的新航線和新推出的胡志明市-蒂魯吉拉帕利（Tiruchirappalli/Trichy）航線，越捷每週共有35班越南-印度航班，包括8條從河內和胡志明市直飛印度孟買、新德里、阿默達巴德、科欽和蒂魯吉拉帕利。旅客從台灣出發，經胡志明市轉機，前往印度各大城市超便捷！

除了便利的航線，超划算的機票也越捷航空本季最大賣點，即日起至2023年12月31日，台灣旅客每週三、四、五有機會搶到越捷促銷機票，台灣飛越南最低只需台幣1,850元（含稅費及其他額外費用），胡志明-科欽航線，以及越南至其他國家目的地，最低美金0元起！用有限的預算環遊世界不再只是夢想，民眾可至（www.vietjetair.com）或越捷航空APP購買優惠機票，規劃截至2024年3月31日（節假日除外）的旅程！

得益於越捷實惠的票價和豐富的航班選擇，從喀拉拉邦和印度西南部出發的旅客可以輕鬆飛往胡志明市，也能轉機往返越南各地，或飛往熱門亞太旅遊地點，如台北、峇里島、雅加達、雪梨、墨爾本、布里斯本、東京、大阪、釜山、香港、等等。同時越捷航空優質的機上服務，也能讓旅客真正想有賓至如歸的感受！

越捷航空與科欽國際機場共慶新航線開通。圖／越捷航空提供

關於越捷航空（Vietjet Air）：

越捷航空是一家劃時代的航空公司，越捷航空不僅徹底改變了越南的航空產業，更是在此亞洲區域內，乃至全球居於先驅和領導的航空公司。越捷航空專注於成本控管能力、有效運營和績效，導入最新產業應用技術於運營體系內並引領風潮，越捷航空樽節成本開支和靈活的票價以及多樣化的服務提供飛行機會，以滿足不同客戶的需求。

越捷航空是國際航空運輸協會（IATA）的正式成員，擁有 IATA 運營安全審計（IOSA）證書。作為越南最大的私營航空公司，越捷航空被世界唯一的航空安全和產品服務評鑑網站airlineratings.com授予最高安全等級 7顆星的榮耀，並被Airfinance Journal連續多年列為全球50家財務健康和最佳運營的航空公司之一。 越捷航空還被Skytrax、CAPA、航空公司評鑑等眾多知名組織評為最優的廉價航空公司。更多訊息請參閱（www.vietjetair.com）。