日本定製運動牙套來台 口腔護具專業選擇

當牙醫診所湧入一支棒球隊是什麼樣的體驗？桃園維思登牙醫診所因接近樂天桃園棒球場，平常除了以服務附近居民為主，也不時有棒球教練、選手前來，但最近特別的是有球員要來定製運動牙套！

臺北醫學大學衍生新創公司-三鼎生物科技股份有限公司今年獨家代理日本 WHITE LIGN Inc. (日商白齒立股份有限公司)「客製口腔護具」產品Smop55® Mouth Guard服務，已正式與樂天桃猿職業棒球隊合作，成為「定製型」運動牙套供應商。

而「定製型」運動牙套顧名思義是針對個人專屬定製的，必需透過專業牙醫師執行前端資料採集作業，取得個人牙模資料後再交給原廠進行製作。

專業特約診所 定製運動牙套不費力

桃園維思登牙醫診所張朝富醫生，作為三鼎生技的日本定製Smop55® 運動牙套協辦診所副院長，為樂天桃猿棒球選手進行資料採集同時，也同步了解球員關心的口腔衛生問題，20分鐘左右即完成整個作業流程，細心而又快速的專業手法，讓球員們露出滿意的微笑。

運動健身 應注意防止牙齒磨損

而球員們最關心的除了比賽時不要受傷，更期待的是因為配戴運動牙套而帶來的專注力與爆發力！詢問張朝富醫生，醫生表示因為用力時身體本能就會咬緊牙關，雖然目前還沒有系統的科學統計數據發表，但配戴運動牙套相信可達到提升運動表現的某種層面效果。其實不只是運動員，目前社會普遍有健身觀念與習慣，防止因為長期運動用力所造成的牙齒磨損，是大家都應該正視的問題。

日本定製Smop55®運動牙套已正式在台服務，現加入LINE好友預約製作，可獲贈Smop55®品牌運動手環乙個。

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