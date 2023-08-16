日本定製運動牙套來台 口腔護具專業選擇

桃園維思登牙醫診所副院長張朝富醫生與樂天桃猿棒球隊首席教練古九保健二合影。圖/三鼎生物科技提供

當牙醫診所湧入一支棒球隊是什麼樣的體驗？桃園維思登牙醫診所因接近樂天桃園棒球場，平常除了以服務附近居民為主，也不時有棒球教練、選手前來，但最近特別的是有球員要來定製運動牙套！

臺北醫學大學衍生新創公司-三鼎生物科技股份有限公司今年獨家代理日本 WHITE LIGN Inc. (日商白齒立股份有限公司)「客製口腔護具」產品Smop55® Mouth Guard服務，已正式與樂天桃猿職業棒球隊合作，成為「定製型」運動牙套供應商。

而「定製型」運動牙套顧名思義是針對個人專屬定製的，必需透過專業牙醫師執行前端資料採集作業，取得個人牙模資料後再交給原廠進行製作。

專業特約診所 定製運動牙套不費力

桃園維思登牙醫診所張朝富醫生，作為三鼎生技的日本定製Smop55® 運動牙套協辦診所副院長，為樂天桃猿棒球選手進行資料採集同時，也同步了解球員關心的口腔衛生問題，20分鐘左右即完成整個作業流程，細心而又快速的專業手法，讓球員們露出滿意的微笑。

運動健身 應注意防止牙齒磨損

而球員們最關心的除了比賽時不要受傷，更期待的是因為配戴運動牙套而帶來的專注力與爆發力！詢問張朝富醫生，醫生表示因為用力時身體本能就會咬緊牙關，雖然目前還沒有系統的科學統計數據發表，但配戴運動牙套相信可達到提升運動表現的某種層面效果。其實不只是運動員，目前社會普遍有健身觀念與習慣，防止因為長期運動用力所造成的牙齒磨損，是大家都應該正視的問題。

日本定製Smop55®運動牙套已正式在台服務，現加入LINE好友預約製作，可獲贈Smop55®品牌運動手環乙個。

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文 謝振寶