KYMCO傾聽民眾聲音再推油電強檔優惠 「耐操王」LIKE COLOMBO全車系優惠破萬元

光陽在高物價時代選擇與民眾站在同一陣線，繼8月1日推出「國民神車」GP125 39,800元購車優惠，引起消費者爭相搶購之後，KYMCO再次針對兩款熱門車款「探險王」LIKE COLOMBO及「耐操王」大地名流，推出購車優購方案，不僅最高優惠超過萬元、光陽更再加碼1,500，讓百萬通勤族有更多優惠車款可以選購。

此外，Ionex 光陽電動車今年累計至7月共銷售超過7千台，感謝消費者大力支持；自3月起跑的「大降光臨」優惠活動正式落幕，共吸引超過5千位車主共襄盛舉，Ionex 光陽電動車也於今 (8/16) 日宣布抽出BMW純電轎跑幸運得主，更分享8月Ionex推出的最新購車優惠，鼓勵消費者別再猶豫，即刻入手。

光陽持續傾聽市場聲音，即日起至8月31日，凡入手充滿探險精神的「探險王」LIKE COLOMBO全車系或擁有同級最大馬力的「耐操王」大地名流全車系，就能享有價值最高13,660元的購車優惠，光陽更再加碼1,500元王品集團商品卡，讓消費者們可以騎著光陽「雙爸王」一起饗樂！

身為全球專業機車品牌，KYMCO持續推出橫跨油電領域的優良機種，且回顧2023年迄今，KYMCO與電動車品牌Ionex接連推出購車優惠活動，每每獲得極大迴響。Ionex 光陽電動車不僅在今 (23) 年累積銷量達7,017台、市佔達到16.3% (統計至7月31日) 穩定成長，更陸續在換電體驗、優惠活動提供最暖心的服務。包括全台最高電池交換站點「合歡山遊客中心站」已於8月1日正式開通，讓所有熱血騎士們都能輕鬆達成「東進武嶺」的夢想；Ionex 光陽電動車也推出「美好駕騎」活動，只要在9月底前至「合歡山遊客中心站」換電，拍下跟您跟愛車、電池交換站合照上傳社群並Tag好友，就有機會獲得5,000元「美好駕騎」旅遊補助金，邀請車主們跟Ionex一起攻頂合歡山！

Ionex 光陽電動車自3月推出「大降光臨」購車就抽BMW純電轎跑活動也於7月底正式落幕，活動期間共吸引超過5,000位消費者熱情參與，光捷營業副總謝俊弘也於今天(8/16)抽出純電轎跑得獎者，為活動畫下完美句點。此外，為搶攻暑期商機，Ionex 光陽電動車也加碼暴龍系列「純粹機能」S6Rex 購車補助金6,020元，搭配汰舊換新最低只要33,300元就能騎回家！(以桃園市為例，S6Rex建議售價76,800元-Ionex購車補助金6,020元-桃園市汰舊換新29,800元-桃園加碼青年輕E購及婦幼E騎go 7,680元=33,300元)，讓所有消費者都能享受極致純粹的霸氣騎乘體驗。