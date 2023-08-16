看好氫能前景 BOSCH開始量產燃料電池動力模組

博世(BOSCH) 以其作為全球領先的技術和服務供應商，明顯看好氫能前景，目前其位在德國斯圖加特費爾巴哈（Feuerbach）的工廠，已經開始量產燃料電池動力模組。該模組將首先使用在博世的試驗客戶-美國Nikola公司Class 8燃料電池電動卡車之上。卡車預計將於2023年第三季在北美市場首次亮相。博世集團執行長史蒂芬哈通（Stefan Hartung）博士在 2023 年博世科技日上表示：「在博世歷史最為悠久的斯圖加特費爾巴哈工廠，氫能的未來觸手可及。博世深諳氫能之道，並將與氫能共成長。」博世具備完整氫能價值鏈營運能力，並研發氫能的生產和應用等科技。到 2030 年，博世估計氫能科技可為集團帶來約 50 億歐元的營業額。

博世憑藉自身的全球製造網路和德國業務據點的實力，發展氫能經濟的解決方案。例如，博世位於德國班堡（Bamberg)的工廠，將為費爾巴哈工廠供應燃料電池電堆，而電動空氣壓縮機及再循環鼓風機等重要零組件則由博世德國洪堡 （Homburg)工廠提供。博世集團董事會成員及博世智慧交通業務主席馬庫斯海恩（Markus Heyn）博士表示：「博世是極少數有能力量產燃料電池電堆等技術複雜產品的公司之一。我們不僅擁有所需的系統長才，還兼具加速新產品量產的開發能力。」博世同時在德國費爾巴哈和中國重慶開始生產燃料電池動力模組。哈通指出：「博世是首家在中國和德國都生產這些系統的企業。」此外，博世計畫在其位於美國南卡羅來納州的安德森（Anderson)工廠生產交通移動領域所需的電堆。博世預計至 2030 年，全球每五輛重達六噸或以上的新卡車中，就有一輛配備燃料電池動力系統。

BOSCH業已開始量產燃料電池動力模組。 圖／業者提供

博世深知，氫能是達成氣候中和的關鍵。因此，博世積極倡議建構氫能經濟，並正擴大氫能投資。博世在 2021 年至 2026 年間，針對氫能科技的研發與製造將投入約 25 億歐元，相較先前 2021 年至 2024 年原本訂定的投資計畫，再增加十億歐元。氫能為博世帶來龐大的商機，同時也增加對氫能專業人才的需求。目前，博世從事氫能科技相關工作的員工已有超過 3,000 名，其中逾半數集中在歐洲。大部分氫能相關的職缺可由博世內部員工遞補，尤其是在動力系統領域。然而，氫能業務的發展前景將與政策環境息息相關。哈通博士強調，歐洲必須做出更多努力，以因應如美國等全球其他區域的快速發展。具體而言，哈通博士對德國及歐洲的政策制定者提出了四項呼籲：「首先，必須提升歐盟的氫能生產速率；其次，必須打造該產業的全球供應鏈；第三，氫能源在各經濟領域中皆必須被採用。」哈通博士第四項呼籲則強調加速歐洲氫能配電基礎建設的重要性。

博世在各方面皆已準備就緒，並正將汽車領域的經驗應用到氫能經濟中，這不僅是其他公司所無法比擬的，也是市場對博世在製氫領域有龐大需求的主因。2023 年初，博世開始建構使用質子交換膜（proton exchange membranes, PEM）的電解原型機，其是車用燃料電池能量轉換方式的逆向過程。博世計畫在 2023 年秋天推出 1.25 兆瓦的原型機供試驗應用，並有望在 2025 年達成此款原型機的量產。此外，博世也正在積極探索多項氫能應用選擇。例如，固態氧化物燃料電池 （stationary solid-oxide fuel cells）可用於分散式電力與熱能供應。例如，位於德國科隆附近的埃爾克倫茨（Erkelenz）醫院試驗專案中，博世希望可透過這項技術達到 90% 的整體效能。此款小型發電廠最初將以天然氣運轉，在未來可轉換成綠氫來運作。除了燃料電池動力系統之外，博世也將著重氫氣引擎的研發，並正在開發適用於氫能的進氣口噴射系統及直噴系統。該系統對於長途重載的重型商用車而言尤為適用。海恩博士表示：「氫氣引擎不僅可執行柴油引擎的所有功能，並具備『碳中和』的優勢，能協助快速且經濟實惠地達成氫能交通。」在氫氣引擎的研發製造上，博世的主要優勢之一便是已具備 90% 的相關技術。博世預計 2024 年氫氣引擎將上市，截至目前為止，已獲得全球各主要經濟區域的四個生產專案訂單。預估至 2030 年，該產品銷售量將超 10 萬台。在交通移動領域，博世正積極推動氫能經濟的發展。