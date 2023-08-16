2023美旗林金餐獎盛大頒獎 共70家餐廳獲獎

2023美旗林餐廳指南（DPP）於8月15日舉辦盛大的「美旗林金餐獎」，今年有70家餐廳獲獎，並分成漢堡、丼飯、燒烤、火鍋、牛排等五大類，美國肉類出口協會駐華辦事處吳秋衡吳處長表示，類似於米其林評鑑的概念，也讓DPP評選被賦予「美旗林」的別稱。

2018年創立「美旗林餐廳指南」並設立「美旗林餐食指南評鑑制度」，經美國肉類出口協會駐華辦事處明查暗訪、逐一評比，制定嚴選的門檻，其餐廳要開業3年以上，菜單上的美牛餐點皆要符合色、香、味、形、創意等評鑑標準。吳秋衡指出，餐廳所銷售的美國牛肉料理必須超過70%以上，同時是Choice等級以上，且在菜單上清楚標示牛肉源自美國，及美牛的部位。

美牛「八卦」拼盤展示，以中國《易經》中的八卦象徵萬物，完美呼應美牛的千變萬化、風味無窮 。圖／業者提供

美牛銷售在台灣有驚人成長，甚至在疫情下還保持15%的成長率。吳處長回憶自己在28年前投入美牛推廣工作時，其市場佔有率只有3%，如今已今非昔比，衝出46%至48%市佔率，他更期待5年的成績可以達到55%。他認為，美牛具有品質穩定、等級明確、質優價平、及各部位供應無虞等四大優勢。據美國肉類出口協會統計，在台灣消費市場一年可進帳156億。未來「美旗林金餐獎」的版圖除了漢堡、丼飯、燒烤、火鍋、牛排等五大類，還要延伸至異國料理，搶攻新世代市場，向年收220億元挺進。

美國肉類出口協會駐華辦事處希望，透過「美旗林餐廳指南」能夠讓台灣的美牛愛好者，更深入地了解美國牛肉的品質和多樣性。而餐廳的評選標準不僅是美味的餐點，更代表「美牛界」評鑑的精心挑選，確保優越品質的美國牛肉能夠帶給消費者卓越的用餐體驗。

美國在台協會長官在餐宴上，對八道前菜美牛創意料理讚不絕口 。圖／業者提供

美旗林金餐獎頒獎餐宴上，別出心裁的「香辣孜然美牛去骨肩胛小排」、「蔥麻炭烤美國牛小排」、「泰式酸辣美牛沙拉」、「鹹漬美牛三明治」、「老醋花生拌美國牛腱」、「川式剁椒美國胸腹肋條」、「法式紅酒牛小排」、「埃蒙特美國菲力」等8道精心烹煮菜餚，使用了去骨肩胛小排、牛小排、牛腱、胸腹肋條、菲力、肋眼、菲瑞等不同品項，充分展現了美牛的多樣風味，同時也象徵著DPP認證餐廳提供多元的創意料理，彰顯創新與永續經營的精神。

吳處長表示，由DPP認證餐廳端出好料，再度展現美牛的百搭以及嚴選美牛切塊指南，讓料理中展現出美牛甜度與風味。美國在臺協會，農業貿易辦事處總監，Ms. Emily Scott提及「雖然我來自懷俄明州，那裡是美國牛肉出產地，但我此生吃過最棒的牛排，是在台灣。」在餐宴上也特別感謝70家榮獲美旗林金餐獎的餐廳，把美牛料理表現的如此出色，讓美牛在台銷售成績優異。

美國肉類出口協會駐華辦事處希望透過「美旗林餐廳指南」能夠讓台灣的美牛愛好者更深入地了解美國牛肉的品質和多樣性。此外，美牛行家帶路─吳肉必歡，美牛處長吳秋衡帶你吃好料視頻中，帶領饕客透過社群網站，一窺DPP認證餐廳提供多元的創意料理，感受經過星級烹飪下，一道道色香味俱全的美食上桌。