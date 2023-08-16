尤拿高雄概念館 設計師團隊實力堅強

台灣知名髮型設計品牌尤拿的高雄概念館已成為高雄燙髮推薦的主要選擇，不僅是高雄人，甚至受到觀光客的歡迎。不只因其名揚全台而發跡於高雄，主因是尤拿設計師團隊很強，有的曾拿過國際獎項，有的曾為藝人做造型。

根據尤拿創辦人孫三才的說法，尤拿非常重視培訓，講究與世界潮流同步的專業技術，致力於幫助員工包括所有的助理都有機會成為優秀的髮型設計師，畢竟設計師是髮廊的核心競爭力。目前尤拿高雄概念館的第一線設計師都有很強的實力，個個都是藝術家，能夠為客人量身打造合適的髮型，為尤拿成為高雄燙髮推薦的關鍵所在。

尤拿高雄概念館設計師實力堅強受歡迎。圖／業者提供

在備受推薦的燙髮染髮方面，尤拿也很重視相關護髮產品，無論客人的髮質和頭皮狀況如何，都能提供合適的產品選擇，「燙髮時，設計師會選用國際一線大廠的產品來照顧客人的頭髮，非常注重在燙髮過程中保護髮質」，尤拿強調，受過訓練的設計師只會推薦最適合的產品，確保客戶能夠「安心地享受每一刻」。

染髮產品也都使用國際知名品牌，不僅能夠確保染髮的色澤持久，還能夠保護客人的髮絲健康。此外還有一系列的護髮服務，包括頭皮按摩、髮膜護理等，旨在幫助顧客保持髮絲的健康和光澤。

除了髮型設計和燙髮染髮服務，尤拿高雄概念館的裝潢風格也是受歡迎的原因之一，主要走網美純系色調，空間寬敞明亮，「無論是等待還是享受服務，我們希望客人都能感受到舒適和放鬆的氛圍。」

手刷染或霧感純色系是當下流行的選擇。圖／業者提供

尤拿並建議客人可以根據場合來選擇髮型，例如參加婚禮或是正式的商業晚宴時，就可以讓設計師打造優雅高貴的髮型，直髮燙是很多高雄燙髮推薦的一種，「能夠使頭髮呈現出自然的光亮，長髮的流動感更能凸顯女性的氣質」，或是層次燕尾燙，「具有知性的吸引力，配合正式的服飾更能呈現出專業且成熟的外觀。」

對於較為休閒的場合如家庭聚會或戶外活動，尤拿建議選擇容易打理且自然休閒的髮型，「大波浪燙或髮尾燙都是很好的選項，不僅能展現出活潑的形象，還帶有一絲浪漫，而且這些髮型在家中清洗後，只需用手輕輕整理即可，很方便」。如果是參加特殊的活動如上夜店或參加派對，想要更加凸顯自己的特色就可以考慮染髮，「手刷染或霧感純色系都是當下流行的染髮選擇」。

Una尤拿高雄概念館官方網站：https://unahair-taiwan.com/

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