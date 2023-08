ALORG攜手好男人理容院盛大舉辦「好女人，好男人」快閃展演

頂級精緻工藝勾勒女性內斂華貴 ALORG 完美打造自信好女人

旗袍,是東方文化的精髓之一,也是中華文化沉澱下的產物,它獨有的韻味和風度,絕對是世上獨一無二的 ,把女人的身段風韻展現得迷人柔媚,一顰一笑、一搖一擺之間,讓多少男人為之傾倒!張愛玲說:「女人一生中最該收藏的兩樣東西,一是玉鐲,一是旗袍。」

隨著傳統文化再興,穿著旗袍儼然成為了現代女性新風尚。手工高級訂製旗袍品牌「ALORG」跨界攜手英倫紳士風格男士沙龍「好男人理容院」,於8月15日至8月31日假信義新光三越A9 四樓好男人理容院新光總舵盛大舉辦「好女人,好男人」品牌快閃展演,現場將揭示旗袍和西服高級訂製的藝術過程,將傳統工藝完美結合現代風格,既不失東方傳統韻味又大膽前衛,民眾可近距離觀賞 ALORG 手工精緻藝術的風情魅力。同時,ALORG 團隊特別製作洋派樂曲並融合東方樂器元素,不只呈現視覺饗宴更是五感的體驗。

現場由ALORG 首席設計師Leyla 攜造型團隊演繹手工訂製旗袍的獨特之美,模特呈現低調奢華且優雅大氣的姿態,表露充滿藏趣的意境;當這些蘊含巨大能量的傳統元素與現代審美進行碰撞時,就輕而易舉凸顯出著裝者的醒目與獨特。ALORG 設計裡的精神,和傳統文化的「藏」,有異曲同工之妙,透過剪裁、面料、顏色、和老師傅的工藝,值得我們慢慢探究回味。探索女性潛藏於心的感性世界。

模特兒(左)身著手工高訂旗袍品牌由ALORG創辦人暨首席設計師Leyla (右)訂製。圖/ALORG提供

現代創新注入內斂典雅 ALORG烘托女性優美婀娜身影

在 ALORG 的世界中,服裝是帶有流動、詩意與浪漫的,女性的氣質在不經意間流露。創辦人Leyla 表示:「我們講究的設計,不是純粹的元素堆砌,也不是單純的圖案疊加,而是在於本身,承載著中華傳統歷史與文化的積澱,在版型上,又增添西式成衣結構,借鑒現代風格,推陳出新。」

ALORG 期許以創新姿態打破迷失印象,融匯傳統復古與現代潮流文化於旗袍訂製過程,秉持著極致嚴謹態度,每個步驟由Leyla 與團隊傾心打造、層層把關,使用擅長的織錦緞、蕾絲、羊絨、刺繡、薄紗,營造出東西方文化交織的世界。

ALORG透過手工刺繡的方式呈現靈活生動走線,能夠在不同的漸層變化之下,表現設計圖樣的細節與精緻度。圖/ALORG提供

以「尋找」之名而生 雕塑訂製旗袍的永恆歷史記憶

ALORG於2021年以「尋找」之名誕生,Leyla 於美國攻讀服裝設計後,回到台灣落葉歸根,懷著對旗袍的熱愛與堅持,傾注心力創立品牌 ALORG;由於全球疫情蔓延,ALORG調整步伐,注入「傾聽模式」,並以一壺茶、一段故事,啟航ALORG 的旗袍訂製旅程,激躍自我更新,終破繭成蝶躍向現代。

Leyla期許ALORG 旗袍不僅居於特殊場合之選,更融入日常時裝美學,深刻了解客戶性格、品味與個性元素於旗袍設計之中,流溢細緻裁剪風範,彰顯每位女性的自信與魅力。

讓傳統與現代相遇無國界 見證旗袍文化輝煌薪傳

ALORG 品牌不僅致力於在台灣推廣旗袍文化,更積極拓展國際市場促進旗袍文化的國際交流。品牌以融合東西方元素的設計風格,吸引眾多世界各地時尚愛好者。國際交流活動為不同文化間的交流提供契機,讓旗袍成為跨越時空的文化媒介,彰顯東方獨特魅力。

日前已聯手全球時尚熱點─巴黎,當地超過10間選物時尚店,嘗試以時尚融合中西元素進入市場。秉持「Respect the old, dare to create」的核心價值,結合刺繡元素與布料,打造高級性感、修飾身材的旗袍,將ALORG的文藝之美穿越時空,成為日常時裝的閃耀之選。Leyla 透露:「未來像是廣受女性喜愛的透明薄紗睡衣或極富新潮的時尚飛行外套,皆可融入充滿意義的旗袍和唐裝元素,在保有傳統美的精神之餘也能走進現代生活。」

ALORG快閃期間限定活動為Instagram 搜尋並追蹤「alorg_official」,將自己的照片以「Instagram小盒子」私訊,可免費獲得專屬於你的AI生成的高級訂製旗袍/西服照。