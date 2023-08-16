福容墾丁店與福容徠旅墾丁參與「樂遊屏東宿省千元」專案

坐落在墾丁國家公園內的福容大飯店墾丁店，擁有世界級美景，尤其入住海景房，一望無際地遼闊海景立即映入眼簾，絕對讓人身心療瘉紓壓。由屏東縣政府主辦的「樂遊屏東宿省千元」專案。福容墾丁店與福容徠旅墾丁也參與活動專案，只要尚有補助額度於非假日入住，即有機會立即省最高一千元的住宿補助，暑假入住位於墾丁大街的福容徠旅墾丁店每人只要850元起，入住福容墾丁平日四人同行每晚也只要4775元起。今年夏天，來到福容墾丁旅行，絕對豐富精彩又划算！

福容墾丁店一望無際的海景療癒紓壓。 圖／福容墾丁店提供

福容墾丁店各項設施與服務應有盡有，尤其最在夏日受歡迎的超狂刺激的滑水道，池畔邊興奮歡笑聲不間斷；游泳池新增可愛造型大型泳具可租借，3-4人共同乘坐在超大型泳具上，絕對是全場最吸睛！除了戲水，飯店內還有健身房、兒童遊戲室與水療池可免費使用；8月開始推出專屬於小朋友的半日兒童營，由大哥哥大姊姊帶領下，自己動手製作水火箭再享受成功發射的成就感，也有開發小朋友肢體協調性的律動課程等，各種豐富有趣的活動內容，絕對讓小朋友擁有驚喜又有成就感的旅程，同時間爸媽也可以擁有難得的大人時光，享受專屬於大人的半日假期。

多樣式可愛泳具提供租借一起嗨翻泳池。 圖／福容墾丁店提供

福容墾丁早餐擁有多樣化的選擇，主廚不斷推陳出新，有既消暑又美味的日式涼麵，可DIY各種配料和醬料；也有西式的熱狗堡，再加上新鮮沙拉與水果，色彩繽紛又討小朋友喜歡，在度假中也可享有充滿活力的營養早餐！

「芒夏時光」自助式晚餐。 圖／福容墾丁店提供

福容墾丁店在暑假期間晚餐限時推出，別具地方特色的「芒夏時光」自助式晚餐，嚴選產地直送的枋山芒果，受過海風洗禮的芒果特別鮮甜多汁，由主廚特別研發出多樣美味菜色，從冷菜、熱菜到甜品，各有多樣化的選擇，要在這個夏天獻給大家最甜美的芒果饗宴！暑假期間更享有兩人同行第二人半價的餐飲限時優惠！

詳情請洽官網： https://www.fullon-hotels.com.tw/kd/tw/news-detail/3196/