紫青商會「海上觀光安全論壇」探討基隆海上觀光、生態及安全

以工商界青創菁英組合的紫青商會，於８月１５日基隆海科館國際會議廳，舉辦「海上觀光安全論壇」。這次主辦單位為紫青商會基隆分會，承辦單位基隆市觀光協會，協辦單位基隆市保全商業同業公會、IMC基隆國際工商研究社及基隆市警察之友會第四辦事處。

紫青商會在總會長朱炫吉表示，紫青商會創立五年來，政治不分藍綠白，積極參與關注各產業發展，企業從北到南互相支持連結及分享。這次的海上觀光安全論壇，由紫青商會基隆分會會長藍藝偲籌辦。探討內容從近海基隆鄰近的海下生態、海洋復育、中海海上海巡犯罪預防、國際大型郵輪安檢執行，到遠洋中海盜保全，重新定位基隆發展的角色。

紫青商會會員論壇合影。圖／業者提供

基隆海科館館長陳素芬表示：基隆海科館曾是北火電廠，海角垃圾場，拜努力之賜，今日已變成現在的博物館，附近的潮境灣則是現在孩子奔跑的海角樂園，新科技重新定義人與海的關係，也啟發我們如何與海的永續的共存。

紫青商會基隆分會會長藍藝偲。圖／業者提供

和平島地質公園董事總經理黃偉傑也特別提到和平島地質公園旅遊景點，以及如何發展生態旅遊利基，吸引無數國內外生態玩家造訪的正面助益。海巡署偵防分署副隊長劉邦乾博士則特別針對毒品海上走私，偵查破獲的困難性提出看法。紫青分會藍藝偲會長則分享海上觀光的安全與海盜攻防的知識。這次由紫青商會主辦的論壇，主要是希望基隆能透過海上觀光帶動了相關行業的繁榮，如航運、餐飲、住宿和旅遊服務等。

環保與商業應該是可以並存的，保護海洋環境和生態是大家的責任，海上觀光業除了促進繁榮也需要遵守相應的環境規範，並推動可持續發展的實踐。另外重視海上觀光安全保障遊客的安全和福祉，不僅有益於遊客和業界，也對整個基隆海上觀光的健康發展和長遠利益產生積極的影響。