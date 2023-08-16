嚴選100%本土高粱契作釀酒首款ESG 概念金門酒廠「一穀作契」金門高粱酒上市
金門酒廠自2021 年起攜手台南市、嘉義縣、雲林縣、苗栗縣及桃園市，台灣五個縣市農會合作高粱契作，歷經三年金門酒廠隆重推出第一支高粱原料100%皆產自台灣的契作高粱酒的「一穀作契金門高粱酒」。
金酒公司董事長謝世傑表示，金門酒廠創立之初就是以解決民生問題為使命，七十一年來秉持著「取之社會、用之社會」的社會企業責任為理念，持續展現對居民、土地和環境的關懷。過去國內並沒有適合釀酒之純糯高粱品種，酒廠主要是靠進口，台南區農改在2019 年育成了臺南 7 號及臺南 8 號純糯性紅高粱，金酒公司試釀發現風味極佳，於是 2021 年起金門酒廠與台灣各縣市農會攜手合作，以3年契作3,000 公頃為目標，只要品質達到標準金酒將全面收購，成功打造契作高粱商業模式；契作高粱模式是一項多贏的策略，除了在經濟上促進國內農業的發展、增進農民收益，在環境保育上更履行金酒對永續發展的承諾，除了提高國內高粱自給率，建立穩定的釀酒高粱生產供應鏈，降低長途海運運輸的風險，縮短航運旅程減少碳排放，亦對環境減碳有所幫助。金門酒廠導入氣候變遷、糧食安全、水土保持、節能減碳以及社會企業思維，也更進一步強化企業對於 ESG 永續發展的承諾。
農業部部長陳吉仲則表示，由於過去台灣水稻栽種過剩，市場供過於求，造成價格不易提升，間接影響農民收益。現在農民改種高粱，不僅有金酒公司保價收購，更因種植高粱可節水同時護地，可說是一舉數得，因此特別鼓勵各縣市未來與金酒公司一同加入契作高粱的合作，共同愛護這片土地。契作高粱-照顧台灣農民土地、低碳環保永續，創造多贏。台灣島西部抽取地下水嚴重，若將水稻改作高粱，中南部每年每公頃可節省超過一萬噸的用水量。
金酒公司總經理丁丞康說明，「一穀作契」金門高粱酒，酒體採用糯性高粱所釀製，具有濃郁醇厚之風格特色，酒體清亮透明、香氣濃郁，前段帶有清香、糧香及酯香濃郁協調，後段帶有微醬香，先酯後醬，似烏梅香，熟瓜果香、微陳香等複合香氣，入口酒 體飽滿醇厚、圓潤甘美，品飲後尾味怡暢、回味悠長；酒標則融合金門酒廠城門和台灣高粱田元素，中間落款酒名為「一穀作契」象徵高粱原料來自本土契作，更代表金門外島與台灣本島共同努力，創造絕佳的經濟循環，提高整體產 業價值，為綠色永續發展樹立最佳典範。 這支酒的產出不僅代表著金門酒廠攜手台灣本土農民的堅持和努力，更象徵著金門酒廠一直以來保持創廠初衷、實踐企業社會責任、不斷回饋社會的使 命。這支酒的發佈也將成為金門酒廠新的里程碑，進一步引領著台灣高粱酒產業朝向更環保永續的未來邁進。
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