嚴選100%本土高粱契作釀酒首款ESG 概念金門酒廠「一穀作契」金門高粱酒上市

金門酒廠自2021 年起攜手台南市、嘉義縣、雲林縣、苗栗縣及桃園市，台灣五個縣市農會合作高粱契作，歷經三年金門酒廠隆重推出第一支高粱原料100%皆產自台灣的契作高粱酒的「一穀作契金門高粱酒」。

金酒公司董事長謝世傑表示，金門酒廠創立之初就是以解決民生問題為使命，七十一年來秉持著「取之社會、用之社會」的社會企業責任為理念，持續展現對居民、土地和環境的關懷。過去國內並沒有適合釀酒之純糯高粱品種，酒廠主要是靠進口，台南區農改在2019 年育成了臺南 7 號及臺南 8 號純糯性紅高粱，金酒公司試釀發現風味極佳，於是 2021 年起金門酒廠與台灣各縣市農會攜手合作，以3年契作3,000 公頃為目標，只要品質達到標準金酒將全面收購，成功打造契作高粱商業模式；契作高粱模式是一項多贏的策略，除了在經濟上促進國內農業的發展、增進農民收益，在環境保育上更履行金酒對永續發展的承諾，除了提高國內高粱自給率，建立穩定的釀酒高粱生產供應鏈，降低長途海運運輸的風險，縮短航運旅程減少碳排放，亦對環境減碳有所幫助。金門酒廠導入氣候變遷、糧食安全、水土保持、節能減碳以及社會企業思維，也更進一步強化企業對於 ESG 永續發展的承諾。

金門縣政府秘書長代理金酒公司董事長謝世傑攜手農業部部長陳吉仲，以及契作縣市的農會代表，透過一同種下高粱的儀式，象徵從中央到地方、從金門到臺灣，「一心向前，一榖作契」共同推動契作高粱酒的民生經濟與永續發展大業。業者提供

農業部部長陳吉仲則表示，由於過去台灣水稻栽種過剩，市場供過於求，造成價格不易提升，間接影響農民收益。現在農民改種高粱，不僅有金酒公司保價收購，更因種植高粱可節水同時護地，可說是一舉數得，因此特別鼓勵各縣市未來與金酒公司一同加入契作高粱的合作，共同愛護這片土地。契作高粱-照顧台灣農民土地、低碳環保永續，創造多贏。台灣島西部抽取地下水嚴重，若將水稻改作高粱，中南部每年每公頃可節省超過一萬噸的用水量。

採用糯性高粱所釀製的「一穀作契金門高粱酒」，酒體具有濃郁醇厚之風格特色，酒體清亮透明、香氣濃郁，前段帶有清香、糧香及酯香濃郁協調，後段帶有微醬香，先酯後醬，似烏梅香，熟瓜果香、微陳香等複合香氣，入口酒 體飽滿醇厚、圓潤甘美，品飲後尾味怡暢、回味悠長。業者提供

金酒公司總經理丁丞康說明，「一穀作契」金門高粱酒，酒體採用糯性高粱所釀製，具有濃郁醇厚之風格特色，酒體清亮透明、香氣濃郁，前段帶有清香、糧香及酯香濃郁協調，後段帶有微醬香，先酯後醬，似烏梅香，熟瓜果香、微陳香等複合香氣，入口酒 體飽滿醇厚、圓潤甘美，品飲後尾味怡暢、回味悠長；酒標則融合金門酒廠城門和台灣高粱田元素，中間落款酒名為「一穀作契」象徵高粱原料來自本土契作，更代表金門外島與台灣本島共同努力，創造絕佳的經濟循環，提高整體產 業價值，為綠色永續發展樹立最佳典範。 這支酒的產出不僅代表著金門酒廠攜手台灣本土農民的堅持和努力，更象徵著金門酒廠一直以來保持創廠初衷、實踐企業社會責任、不斷回饋社會的使 命。這支酒的發佈也將成為金門酒廠新的里程碑，進一步引領著台灣高粱酒產業朝向更環保永續的未來邁進。

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