戰國策歡慶30周年　品牌2.0升級啟動社會改變

影響力時代來臨！產官學500專家聚焦「戰國策影響力論壇」

戰國策傳播集團深耕公關產業30年，在集團董事長吳春城、副董事長張美慧帶領下，始終秉持「審度天下大勢，引領時代風騷」的初衷，今天盛大舉辦「戰國策30周年慶」暨「戰國策影響力論壇」，現場產、官、學界貴賓齊聚一堂，與會者超過500人冠蓋雲集，以實際行動支持戰國策長久以來堅持的道路。

戰國策傳播集團自1994年創立，30年累積豐富的媒體傳播及公關經驗，今年更推動重塑品牌2.0的CI進化工程，讓戰國策在社會上持續發揮影響力，再戰下一個30年。戰國策傳播集團董事長吳春城分享，上個30年，戰國策以上位公關協助客戶應對民主化所帶來的去中心化社會問題，使客戶不再困擾於愈趨破碎的行銷產業鏈，而能擁有具產官學媒資源整合性的行銷方案，疫情期間，戰國策也迭創業績新高紀錄。下個30年，在新冷戰的國際情勢及產業破壞式創新下，各企業總部面臨的公關挑戰愈趨複雜，宣告影響力時代正式到來，將面臨國際化挑戰。

工總日前提出2023白皮書，認為台灣正面臨9大挑戰，包含台灣正在進入超高齡社會；地緣政治風險壟罩；全球供應鏈在國安、韌性、淨零碳排下持續移轉；加入區域經濟整合不易；五缺問題更加嚴重；氣候風險威脅日深；基礎建設落後；教育失衡與學用落差導致人才空洞化，以及人工智慧技術帶來新挑戰。

戰國策傳播集團歡慶30周年，全體員工同樂。圖／戰國策傳播集團提供

針對當前全球政經情勢變化快速，戰國策傳播集團觀察到客戶需求的改變，從策士角度出發延續上位公關思維，整合破碎化的行銷鏈，開啟「創造影響力，啟動社會改變」的大門。本次「戰國策影響力論壇」從「2024後，產業政策溝通-PA影響力報告」 、「MultiPR品牌行銷新戰力-PR影響力報告」、「高齡化與少子化雙解方-壯世代影響力報告」3大主軸進行探討，落實改變社會的影響力。

戰國策傳播集團擅長議題管理（issues management），多年經驗發現國家政策與民生議題有著密不可分的關係，從政策著手由上而下改變民眾的認知，同時推行倡議運動由下而上凝聚對社會的動能，方能事半功倍。首場論壇主題圍繞在「2024後，產業政策溝通-PA影響力報告」，透過優質議題管理能力，協助企業、政府機關與非營利組織掌握社會政治環境中的變化，並從中找到適當的應對策略，像是國人引以為傲的台灣之光「健保」，但實際上台灣多項健康指標落後日、韓急需改革；民眾關注的能源議題、綠色供應鏈的永續能源政策推進，必須同時兼顧民生消費與環保考量，戰國策持續發揮影響力，目前已協助超過15家能源客戶，為台灣能源轉型挹注超過4581MW發電量，供超過140萬戶家庭全年用電。

「戰國策影響力論壇」盛大舉行，現場貴賓冠蓋雲集。圖／戰國策傳播集團提供

回首過往30年公關環境轉變，從傳統媒體為主戰場的時代逐漸轉變為數位平台，爾後自媒體的崛起，發展出多元的利害關係人溝通，讓訊息變得更碎片化，如何串聯各聲量並創造最有效益的分配，已成為公關人的一大挑戰！現今受到科技浪潮影響，公關產業面臨多重宇宙環境，全新「MultiPR」孕育而生。「MultiPR品牌行銷新戰力-PR影響力報告」以「戰國策参零」為主題，提出公關產業5大新戰力，包括「戰場多元」、「國際接軌」、「策士多功」、「三維整合」及「零框思維」，為公關產業開拓新思路。

2025年台灣邁入超高齡社會，高齡、高壽衍生出的年齡歧視、世代衝突等問題，成為另類社會議題。戰國策影響力論壇「高齡化與少子化雙解方-壯世代影響力報告」從公關角度，提出全新「壯世代」論點，透過政府社會責任（GSR）、企業社會責任（CSR）、個人社會責任（PSR）之觀點，三箭齊發為高齡者撕去歧視標籤，戰國策傳播集團董事長吳春城也身兼壯世代教科文協會理事長，他表示，壯世代透過對政府、企業、個人三方的倡議、溝通，達到法制改革、型塑新商模、個人覺醒等目標，創造影響力進而改變社會。

「戰國策30周年慶」活動現場熱鬧非凡，不僅前考試院長關中、前台中市長胡志強專程準備祝賀影片，更邀請多位立法委員及各領域產業代表上台，以趣味的吐司乾杯儀式，寓意「Make a toast!」為戰國策「乾杯」獻上滿滿祝福，朝向下個30年邁進。