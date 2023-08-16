亞洲50最佳餐廳 MUME搭配三款珍稀格蘭多納迷你酒鉅獻中秋「珍稀雪莉典藏月餅禮盒」

由蘇格蘭山谷與亞洲最佳餐廳於今年中秋碰撞出精采的火花，著名的「亞洲50 最佳餐廳 MUME」與兩百年來一貫使用珍稀西班牙橡木雪莉桶的「格蘭多納 單一麥芽威士忌」合作，推出「MUME x GlenDronach 珍稀雪莉典藏月餅禮盒」，以「在地風土」、「傳承」及「品味」為主軸，製作出不落俗套，可珍藏傳承的經典禮盒，即日起。禮盒中包含六顆威士忌奶皇流心月餅以及三款格蘭多納 12年、18年、21年珍稀迷你酒。即日起限量發售開放預購，8/29 開始出貨。在團聚賞月的美好佳節時分，享用富饒酒香的月餅饗宴。

台灣唯一進入2023 年「亞洲50最佳餐廳」榜單，排名 45 名的MUME餐廳，透過創新的烹飪技巧及台灣豐富食材為核心，透過美食傳遞出對於餐飲的熱情與理念。MUME 長期與當地生產者合作，團隊擅長運用細膩、精緻的現代歐洲烹調手法，將台灣獨有的原生在地食材，以令人驚豔的形式呈現其風味。開幕後多次得到La Liste全球1000 家最佳餐廳排行榜、亞洲50 最佳餐廳及米其林指南等國際獎項的肯定。創辦人林泉( Richie Lin )表示，此次選擇與雪莉桶專家格蘭多納 ( GlenDronach )的攜手合作，特別將「在地風土」帶入產品設計，完美結合不同地區的食材，傳遞在地食材的美好，並向二百年的精緻威士忌工藝致敬。

「MUME x GlenDronach 珍稀雪莉典藏月餅禮盒」橡木結構讓禮盒幻化為雪莉桶質調，結合鍍銀的五金鑲飾以及牛角勾鎖，精細雕琢每個細節。內襯以沈穩的夜空藍布料裱貼，結合格蘭多納 1826 年經典畫作元素，三款迷你酒瓶兩側分別燙印上格蘭多納首席調酒師 Rachel Barrie 以及 MUME 創辦人林泉（ Richie Lin ）的簽名，呈現獨特的象徵意義以及珍藏價值。業者提供

百富門（Brown-Forman）台灣分公司行銷總監邱琬瑜則表示，格蘭多納酒廠位於蘇格蘭高地山谷，土地肥沃，氣候穩定而偏冷，是蘇格蘭最古老的特許酒廠之一。格蘭多納每一瓶單一麥芽威士忌，都全程於珍稀的西班牙雪莉桶熟陳完成，這也是格蘭多納成為雪莉桶專家的原因；而MUME則以永續、在地為核心價值，致力於發掘在地食材，並運用烹飪技法展現食材特色，此次選用味道濃郁且飽滿的台灣屏東頂級紅土鹽漬鴨蛋搭配「格蘭多納12 年單一麥芽威士忌」製作月餅，奶香及果乾香氣馥郁的威士忌與擁有飽滿油脂口感的紅土鴨蛋相輔相成，打造出散發雪莉桶香氣的頂級卵黃內餡。一口咬下，鹹甜交織的濃郁流沙緩綿而出，將經典臻至完美。

選用味道濃郁且飽滿的台灣屏東頂級紅土鹽漬鴨蛋搭配「格蘭多納12 年單一麥芽威士忌」製作的月餅，奶香及果乾香氣馥郁的威士忌與擁有飽滿油脂口感的紅土鴨蛋相輔相成，打造出散發雪莉桶香氣的頂級卵黃內餡。一口咬下，鹹甜交織的濃郁流沙緩綿而出，將經典臻至完美。業者提供

「MUME x GlenDronach 珍稀雪莉典藏月餅禮盒」設計以橡木結構讓禮盒幻化為雪莉桶質調，結合鍍銀的五金鑲飾以及牛角勾鎖，精細雕琢每個細節。內襯以沈穩的夜空藍布料裱貼，結合格蘭多納 1826 年經典畫作元素，讓洋溢摩登氣息的禮盒增添古典優雅的神韻。威士忌奶皇流心月餅外觀刻出酒廠所在地蘇格蘭東高地山脈，一入口飽滿濃郁，尾韻則帶點優雅的香草、水果及堅果香氣，令人難忘。最後配上三款稀珍迷你酒，有口感飽滿，帶有葡萄乾、柔軟水果味的格蘭多納 12 年；以及帶有深色糖蜜、多香果和烘烤核果味道的格蘭多納 18 年；最後還有全球稀缺，宛如成熟秋季水果盤的精緻代表—格蘭多納 21 年。三款迷你酒瓶兩側分別燙印上格蘭多納首席調酒師 Rachel Barrie 以及 MUME 創辦人林泉（ Richie Lin ）的簽名，呈現獨特的象徵意義以及珍藏價值，打造出值得永世傳承的經典禮盒。

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